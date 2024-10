Als je de diagnose ‘borstkanker’ krijgt, staat je leven op z’n kop. Zeker als je een borstamputatie moet ondergaan. Hoe kies je de juiste beha na een mastectomie? We helpen je graag op weg.

Na een borstoperatie leer je omgaan met ingrijpende veranderingen en littekens, en zeker in lingerie is de confrontatie soms des te zwaar. Nochtans verdient elke vrouw het om zich comfortabel en aantrekkelijk voelen, mét of zonder prothese. Aangepaste lingerie die er nog eens mooi uitziet is dan ook van onschatbare waarde.

Wat is een prothesebeha?

Prothesebeha’s worden speciaal ontwikkeld voor vrouwen die een mastectomie of borstamputatie hebben ondergaan. In de beha bevinden zich speciale hoesjes waarin een borstprothese kan worden geplaatst. Hierdoor verschuift de prothese niet en blijft alles mooi op z’n plaats zitten.

Waar moet je op letten bij lingerie voor een prothese?

Bernadette runt Lingerie Ohlala en helpt vrouwen met een borstprothese aan mooie, comfortabele lingerie: “Er zijn zowel beha’s voor vrouwen die één of twee borsten lieten amputeren. In beide gevallen is het belangrijk om de juiste maat te vinden, eentje die in verhouding is met je lichaam. Heb je nog een gezonde borst? Dan is het de bedoeling dat de protheseborst perfect in evenwicht is met de gezonde borst. Zo zul je uiteindelijk niet zien aan welke kant de prothese zit.”

Meten is weten

“Eerst wordt gekeken wat de behamaat is van de gezonde borst. Op basis daarvan wordt de prothese aangepast. Dat gebeurt door een gespecialiseerde bandagist bij wie je met een voorschrift terechtkunt. Belangrijk is om dit om de twee jaar te doen: een vrouwenlichaam verandert immers, zeker onder invloed van hormonen en medicatie. De gezonde borst kan altijd een beetje verkleinen of vergroten. Eens we de maat kennen, gaan we op zoek naar de ideale beha.”

Een gepaste oplossing voor elke vrouw

Die ideale beha voldoet aan een aantal kenmerken:

De uitsnijding komt mooi hoog, zodat alles goed blijft zitten en er geen inkijk is. Zo zie je de prothese niet zitten.

komt mooi hoog, zodat alles goed blijft zitten en er geen inkijk is. Zo zie je de prothese niet zitten. Het rugpand zit goed: evenwijdig met de onderkant van de cups en mooi strak, zonder dat het spant. Het rugpand geeft meer steun aan de beha dan de bandjes, iets om extra aandacht aan te besteden, dus.

zit goed: evenwijdig met de onderkant van de cups en mooi strak, zonder dat het spant. Het rugpand geeft meer steun aan de beha dan de bandjes, iets om extra aandacht aan te besteden, dus. Waar de borst geamputeerd is of de okselklieren verwijderd zijn, mag geen pijnlijke wrijving zijn. De beha mag dus niet te hoog komen, maar ook niet te laag.

zijn. De beha mag dus niet te hoog komen, maar ook niet te laag. Er bestaan prothesebeha’s met of zonder beugels . Wat het meest comfortabel zit, is een kwestie van passen en is afhankelijk van waar de tumor zat. “Was dat in het midden van de borst? Dan is er waarschijnlijk geen probleem om een beugelbeha te dragen. Maar in de eerste twee à drie jaar na de operatie raden borstverpleegkundigen of dokters dat eigenlijk af”, vertelt Bernadette.

. Wat het meest comfortabel zit, is een kwestie van passen en is afhankelijk van waar de tumor zat. “Was dat in het midden van de borst? Dan is er waarschijnlijk geen probleem om een beugelbeha te dragen. Maar in de eerste twee à drie jaar na de operatie raden borstverpleegkundigen of dokters dat eigenlijk af”, vertelt Bernadette. Dikwijls gebeurt hier en daar nog wat retoucheerwerk. “Zo kom je uiteindelijk tot de perfecte, comfortabele beha.”

Lingerie voor een prothese

Steeds meer lingeriemerken beseffen hoe belangrijk het is om aangepaste protheselingerie te voorzien. Zo heb je Anita Care en Amoena, merken die al langer bekend staan om hun prothesebeha’s. Ook C&A, Etam en Hunkemöller verkopen beha’s die speciaal ontworpen zijn voor vrouwen die een mastectomie hebben ondergaan. “Er is een enorme evolutie in mooie prothesebeha’s. Er bestaan exemplaren in alle kleuren van de regenboog, met kant… Er is voor ieder wat wils”, vertelt Bernadette.

Met dank aan Bernadette van Lingerie Ohlala, Rijksweg 4 in Lendelede.

