Dit zijn de 10 beste lippenbalsems onder 10 euro

Droge lippen

De bovenste huidlaag van je lippen is dunner dan die op andere plaatsen van je lichaam, en dat maakt ze extra gevoelig. Je lippen verliezen sneller vocht en hebben van nature amper zweet- of talgkliertjes, waardoor ze sneller uitdrogen. Ze worden enkel bevochtigd via de onderliggende bloedvaatjes, en dat is meteen de reden waarom je lippen kunnen uitdrogen in de winter: door de kou vernauwen de bloedvaten en is er nauwelijks nog vochttoevoer… met ruwe, gebarsten lippen en droge velletjes tot gevolg.

Welke lippenbalsems zijn veilig?

Lippenbalsems bewijzen dus wel degelijk hun nut: ze werken als een beschermlaagje tussen de fragiele huid van je lippen en de buitenwereld, en zorgen ervoor dat je lippen minder snel uitdrogen. Maar dat is enkel het geval als ze de juiste ingrediënten bevatten. Heel wat stofjes doen namelijk meer kwaad dan goed en kunnen de huid van je lippen irriteren en nóg meer doen uitdrogen. Check daarom altijd de ingrediëntenlijst.

Verzorgende ingrediënten zijn: plantaardige oliën (zoals jojoba of shea), was (zoals jojoba of carnauba), butter (zoals shea of cocoa), dimethicone, vaseline, glycerine, squalaan, panthenol, ceramiden, niacinamide, hyaluronzuur.

plantaardige oliën (zoals jojoba of shea), was (zoals jojoba of carnauba), butter (zoals shea of cocoa), dimethicone, vaseline, glycerine, squalaan, panthenol, ceramiden, niacinamide, hyaluronzuur. Irriterende en/of uitdrogende ingrediënten zijn: menthol, phenol, camphor, aroma’s, geur- en kleurstoffen, eucalyptus, propyl- en butyl parabenen, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, quartenium-15, lavendelolie, alcohol. Alles met een smaakje en geurtje laat je best staan, zeker als je gevoelige lippen of allergieën voor bepaalde stoffen hebt.

Giftige stoffen

Sommige ingrediënten kunnen zelfs ronduit gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Net zoals andere cosmetica kunnen ze namelijk verzadigde (MOSH) en aromatische (MOAH) koolwaterstoffen uit minerale oliën bevatten. Die kunnen zich opstapelen in je lichaam en in grote hoeveelheden kankerverwekkend zijn. Daarom is het gebruik van minerale oliën onderworpen aan strenge veiligheidsnormen, maar voor cosmetica zijn de regels iets soepeler. MOSH en MOAH kunnen je lichaam immers niet binnendringen als je ze via een crème op je huid aanbrengt. Maar dat is bij lippenbalsems niet het geval, want er komt altijd een deeltje in je mond en dus ook in je lichaam terecht.

Toch is er niet meteen reden tot paniek. Zelfs als je elke dag lippenbalsem gebruikt, ligt je totale inname van MOSH en MOAH nog steeds onder de maximale hoeveelheid die door Europa wordt aanbevolen. Je kunt er dus van uitgaan dat lippenbalsems die in Europa verkocht worden, veilig zijn voor je gezondheid.

Is lippenbalsem verslavend?

Van lippenbalsems wordt weleens beweerd dat ze verslavend kunnen zijn. En dat is deels waar. Als je lippenbalsem stofjes bevat die je lippen méér uitdrogen, dan geraak je in een vicieuze cirkel, aangezien je het gevoel hebt dat je continu moet bijsmeren. Zo bestaat de kans zelfs dat je chronisch droge lippen krijgt.

Ga daarom steeds voor een zuivere balsem, eentje zonder kleur, geur en smaak, om droge lippen te genezen en versterken. Natuurlijke varianten zijn daarbij niet per se beter: natuurlijke aroma’s als menthol, lavendel en eucalyptus kunnen je lippen evenzeer irriteren als synthetische.

Let op de houdbaarheidsdatum

Het is alvast een goed idee om elk jaar een nieuwe lippenbalsem aan te schaffen. Er komen immers veel bacteriën in het potje of op de stift terecht, en bovendien kunnen lucht en licht sommige ingrediënten instabiel maken waardoor ze hun werk niet meer volledig doen. Hier lees je meer over de houdbaarheid van cosmetica.

10 lippenbalsems onder 10 euro

Lippenbalsems die je lippen soepel en gehydrateerd houden: deze doen het allemaal. En sommige méér dan dat, zoals je lippen van een subtiel kleurtje voorzien.

DIY: maak je eigen lippenbalsem

Je kunt natuurlijk ook je eigen lippenbalsem maken. Zo weet je perfect wat je op je lippen smeert. Hou er wel rekening mee dat hij beperkt houdbaar blijft omdat er geen bewaarstoffen aan worden toegevoegd. Stop ‘m in een luchtdicht potje en was altijd goed je handen vooraleer je hem gebruikt. Zo vermijd je dat er bacteriën in terechtkomen.

Dit heb je nodig:

30 g sheaboter

10 g kokosolie

10 g bijenwas

Zo maak je het:

Doe de ingrediënten in een schaaltje en verwarm au bain-marie. Meng goed tot alles gesmolten is. Haal het mengsel van het vuur en blijf roeren tot het geheel een beetje afgekoeld is. Zo krijg je een aangename, gladde balsem. Giet het product over in een potje en laat volledig opstijven. Veel smeerplezier!

Bron: Dr. Jetske Ultee

