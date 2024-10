Het najaar brengt soms droge, gebarsten lippen met zich mee. Met deze tips hou je ze gehydrateerd en lekker zacht.

Waarom drogen je lippen uit?

De huid van je lippen is een pak dunner en gevoeliger dan de huid van je gezicht. Je lippen beschikken namelijk niet over een hoornlaag (de bovenste laag van de opperhuid) om zichzelf te beschermen, noch klieren die olie aanmaken om je lippen te hydrateren. Daardoor houden ze minder goed vocht vast en drogen ze sneller uit, met schrale plekken, barstjes en velletjes als gevolg.

Deze oorzaken kunnen ze sneller doen uitdrogen:

1. Klimaat

Wind, en vooral koude wind, doet meer vocht uit je lippen verdampen. Daardoor drogen ze sneller uit. Ook een lage luchtvochtigheid in huis veroorzaakt schrale lippen.

2. Speeksel

Ga jij ook met je tong over je lippen als ze droog aanvoelen? Beter niet doen, want speeksel doet je lippen misschien even minder droog aanvoelen, uiteindelijk drogen ze zo sneller uit. Smeer liever een laagje lippenbalsem om ze te hydrateren.

3. Lippenstift

Bepaalde ingrediënten en kleurpigmenten in lippenstiften kunnen ervoor zorgen dat je lippen geïrriteerd raken en uitdrogen. Zijn je lippen al droog of gevoelig, dan skip je ze dus beter even. Een verzorgende, getinte lippenbalsem is dan een betere optie.

4. Tandpasta

Ook bepaalde tandpasta’s kunnen aan de basis liggen van droge lippen. Ingrediënten als menthol en natrium lauryl sulfaat (dat voor het schuimeffect van tandpasta zorgt), kan voor chronische uitdroging van je lippen zorgen. Kies daarom altijd voor een tandpasta zonder synthetische smaakstoffen en smeer een laagje lippenbalsem na het tandenpoetsen om je lippen te hydrateren.

5. Cafeïne

Cafeïne kan uitdrogend werken. Beperk dus je cafeïnegebruik, drink geregeld een glas water tussendoor of kies voor cafeïnevrij.

6. Alcohol

Alcohol werkt, net zoals cafeïne, uitdrogend. Je lippen drogen uit en kunnen zelfs barsten omdat je lichaam de alcohol moet afbreken. Daar is water voor nodig, waardoor het vochtgehalte in je lichaam dan pijlsnel naar beneden gaat.

7. Roken

Roken is niet goed voor je gezondheid, maar wist je dat het ook een directe oorzaak is van droge lippen? De roetdeeltjes die je uitblaast, blijven namelijk aan je lippen plakken. Bovendien kunnen ze door de tabak verkleuren, waardoor ze dof en donker worden.

8. Bepaalde geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen (tegen acne en psoriasis bijvoorbeeld) hebben als bijwerking dat ze je huid en lippen kunnen uitdrogen. Heb je er erg veel last van, overleg dan zeker even met je dokter of er geen alternatieven zijn.

9. Vitaminetekort

Een tekort aan bepaalde vitamines kan zich op veel verschillende manieren uiten. Vermoeidheid, slechte concentratie en slapeloosheid zijn maar enkele voorbeelden, en ook een doffe huid en droge lippen horen in dat rijtje. Vitamine A, B, B2, C en E zijn allemaal stoffen die je lippen gezond en gehydrateerd houden. Eet daarom gezond en gevarieerd en laat eventueel je bloed eens controleren door de dokter. Zo kun je eventuele tekorten aanvullen.

4x tips om droge lippen te voorkomen

1. Drink voldoende

Door voldoende te drinken, hydrateer je je lichaam van binnenuit. Dat zie je ook aan je huid en lippen. Drink minstens anderhalve liter water per dag en zet eventueel een luchtbevochtiger in de kamer (of een bakje water op de verwarming).

2. Scrub

Door je lippen regelmatig zachtjes te scrubben, gom je dode huidcellen en velletjes weg. Je kunt een lipscrub kopen in een potje, maar ook makkelijk zelf maken door fijne rietsuiker te mengen met wat honing. Masseer het voorzichtig in cirkelvormige bewegingen in.

3. Let op je voeding

Wist je dat pittig, zuur of zout eten je lippen kan irriteren? Blijf er dus even van weg als ze al droog aanvoelen.

4. Smeer lippenbalsem

Kies voor een vochtinbrengende lippenbalsem om je lippen te beschermen en te herstellen. Ook ’s nachts is een rijkelijke laag geen overbodige luxe, en door er vaseline over te smeren, zorg je voor een barrière waardoor de actieve ingrediënten optimaal door je lippen worden opgenomen.

