Zit je man, vriend of zoon met zijn handen in het (veel te lange) haar en groeit zijn kapsel helemaal uit model? Pas dan deze tips om mannenhaar te knippen toe, of ga aan de slag met de tondeuse.

Mannenhaar knippen met een schaar

In de coronalockdown gingen we massaal aan de slag met schaar en tondeuse om mannenhaar kort te wieken. Kwamen we toen te weten: mannenhaar bijknippen is moeilijker dan het lijkt. Is het dus nog niet meteen nodig, dan wacht je best nog even af tot een professionele knipbeurt. Vertrouwt hij in je knipkunsten, of kan het écht niet meer wachten, hou dan deze algemene tips in het achterhoofd:

Zorg voor een professionele kappersschaar . Een keukenschaar is geen goed idee, omdat de bladen veel dikker en botter zijn. Daardoor beschadig je de puntjes van het haar, waardoor ze snel gaan splitsen. Dat valt hard op, vooral bij een kort kapsel. Investeer daarom in een scherpe kappersschaar die je online of bij het plaatselijk kapsalon kunt kopen.

. Een keukenschaar is geen goed idee, omdat de bladen veel dikker en botter zijn. Daardoor beschadig je de puntjes van het haar, waardoor ze snel gaan splitsen. Dat valt hard op, vooral bij een kort kapsel. Investeer daarom in een scherpe kappersschaar die je online of bij het plaatselijk kapsalon kunt kopen. Knip altijd op handdoekdroog haar . Zo zie je beter hoe het kapsel valt en waar de weerborstels zitten. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

. Zo zie je beter hoe het kapsel valt en waar de weerborstels zitten. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Kam het haar in de natuurlijke groeirichting en werk stukje per stukje.

en werk stukje per stukje. Scheer achteraf met de tondeuse het overtollige nekhaar af.

Klaar om te knippen? Bekijk dan nog eens dit handig filmpje, waarin de Nederlandse beautyvlogger Susan Hoffman haarfijn uitlegt hoe je te werk kunt gaan.



Aan de slag met de tondeuse

Kiest hij voor een bros-kapsel? Tondeuses hebben verschillende opzetstukken waarmee je de lengte van het kapsel kunt bepalen. Hoe lager het cijfer, hoe korter je gaat. Bij standen onder de tien millimeter zie je de hoofdhuid van het haar, alles daarboven geeft een meer volle haardos.

Start op een langere stand, om achteraf eventueel wat korter te gaan. Als je niet handig bent met de tondeuse, of als het de eerste keer is dat je het probeert, oefen er dan eerst mee zonder hem aan te zetten. Zo krijg je de beweging in je vingers en voel je beter aan hoeveel druk je moet zetten.

Een tondeuse gebruik je best op schoon haar zonder gel of verzorgingsproducten. Zorg ervoor dat het haar helemaal droog is.

zonder gel of verzorgingsproducten. Zorg ervoor dat het haar helemaal droog is. Begin achteraan in de nek. Maak een glijdende beweging , tegen de haargroeirichting in. Werk stukje per stukje af zodat je geen plukjes vergeet.

, tegen de haargroeirichting in. Werk stukje per stukje af zodat je geen plukjes vergeet. Ga achteraf nog eens over het hele hoofd zodat je ook de kleine haartjes meekrijgt.

meekrijgt. Zet de tondeuse op de kortste stand en scheer het overtollige nekhaar netjes af.

netjes af. Ga rond de oren met de punt van de tondeuse. Ga voorzichtig te werk en zorg ervoor dat je niet uitschiet.

Wil hij graag een mooie overgang van kort naar lang? Zo kun je de haren opscheren met een tondeuse:



Video’s: Susan Hoffman

