Een nieuw jaar betekent nieuwe trends, en 2025 brengt heel wat mooie modetrends met zich mee! Een overzicht.

7 modetrends voor 2025

Naar goede gewoonte vonden de modeweken plaats en die beloven weer heel wat moois voor het nieuwe jaar. De komende maanden zien we bijvoorbeeld opvallende laagjes, bloemenprints, zachte stoffen en een nieuwe manier om je jeans te stylen. Een overzicht van de mooiste modetrends voor 2025!

1. Midirok

Midi is het nieuwe maxi! Een midirok valt tussen de knieën en enkels en is het populairst tot halverwege de kuit. Ze zijn er in verschillende stoffen, materialen en snits en flatteren áltijd. Ongetwijfeld een van onze favoriete modetrends voor 2025!

C&A, € 25,99

2. Suède

(Nep)suède is één van de populairste materialen van de komende maanden: we zien het in alle kleuren, vormen en verwerkt in verschillende kledingstukken, maar ook in accessoires zoals handtassen, riemen en schoenen. Heel wat merken en ontwerpers laten zich inspireren door de stof, waardoor suède in 2025 een regelrechte hit wordt.

Bel & Bo, € 39,99

3. Verschillende lagen en texturen

In de nieuwe collecties wordt volop gespeeld met verschillende lagen en texturen: zo wordt zijde bijvoorbeeld gecombineerd met wol of tweed, met kledingstukken die in laagjes over elkaar worden gedragen.

CKS, € 89,99 voor de rok

4. Flower power

Het voorjaar schreeuwt romantiek, zo blijkt uit deze modetrend: bloemen en planten worden weelderig op stoffen geprint en worden zo echte eyecatchers in je kleerkast. Broeken met bloemen worden bijvoorbeeld gecombineerd met een simpele top om zo alle aandacht op de print te vestigen.

Vero Moda, € 21,99

5. Omgeslagen pijpen

Een goed zittende jeans is onmisbaar in je kleerkast, want je kunt ‘m op ontelbare manieren stylen. Draag je ‘m in 2025 extra trendy, dan sla je de broekspijpen om, of shop je ‘m met een kleurrijke en opvallende zoom.

MS Mode, € 49,99

6. Tule

Romantische mouwen, zwierige jurken, ruches en heel veel laagjes: hoe meer tule hoe beter, wat betreft deze modetrend! In de lente- en zomercollecties zien we dan ook heel veel volumineuze silhouetten en stoffen om deze trend kracht bij te zetten.

ONLY, € 49,99

7. Mokka

‘Mocha Mousse’ werd door kleureninstituut Pantone verkozen als de trendkleur van 2025: een zachte en warme, bruine kleur die ons een beetje doet denken aan chocolade en koffie. Een trend om absoluut in de gaten te houden, want deze tint valt mooi te combineren met zowel harmonieuze kleuren (zoals beige, karamel, terracotta en donkerbruin) als meer contrasterende kleuren (zoals olijfgroen, okergeel en rood- en rozetinten).

VILA, € 24,99 voor de top en € 39,99 voor de broek

