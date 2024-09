17 beautymythes die je niet moet geloven

Zo nu en dan hoor je schoonheidsadviezen die niet helemaal waar zijn. Klopt het bijvoorbeeld dat water drinken helpt om je huid gehydrateerd te houden? En dat anti age-crèmes rimpels doen verdwijnen? Helaas niet. Deze 17 beautymythes helpen we graag de wereld uit.

1. Puistjes komen alleen voor in de pubertijd

Helaas kunnen mensen van 20, 30, 40, 50 of ouder net zoveel last hebben van puistjes als tieners. Zelfs als je altijd een probleemloze huid hebt gehad, garandeert het niet dat je op latere leeftijd geen volwassenenacne kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld tijdens de menopauze.

Dat kan liggen aan voeding, stress of een verkeerde huidverzorging, maar ook je hormoonhuishouding speelt mee. Bij vrouwen blijven de hormonen levenslang schommelen, wat ineens verklaart waarom zoveel vrouwen tijdens de menstruatie of zwangerschap last krijgen van hormonale puistjes of acne.

2. Ouderdomsvlekjes zijn onvermijdelijk als je ouder wordt

De term ‘ouderdomsvlekjes’, vaak gebruikt in de volksmond, klopt eigenlijk niet: het gaat om bruine, sproetachtige huidverkleuringen die niet altijd met leeftijd te maken hebben. Ze zijn het resultaat van onbeschermde blootstelling aan zonlicht en kunnen dus op elke leeftijd opduiken.

Gebruik daarom elke dag een SPF (Sun Protection Factor), ook in de winter, in de vorm van een dagcrème met zonnefilter en eventueel een aanvullende zonnecrème. Heb je last van pigmentatie, dan kunnen producten met ingrediënten als vitamine C helpen om ze te vervagen.

3. Make-up veroorzaakt onzuiverheden

Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat make-up voor puistjes of onzuiverheden zorgt. Deze mythe klopt dus niet. Wat wél kan, is dat je huid reageert op bepaalde ingrediënten. Heb je bijvoorbeeld een gevoelige of reactieve huid, dan kan je huid nog steeds puistjes of irritatie vertonen. Dat kan een willekeurige reactie zijn, of het resultaat van ingrediënten die problematisch zijn voor jouw specifieke huidtype. Experimenteer om erachter te komen waar je puistjes van krijgt en vraag eventueel raad aan je dermatoloog.

4. Puistjes en onzuiverheden kun je wegscrubben

Integendeel. Een te grove, harde of te regelmatige scrubsessie kan de talgproductie nog meer bevorderen en je huid irriteren. Gebruik liever een vloeibare exfoliant, eentje met salicylzuur bijvoorbeeld, om dode huidcellen te verwijderen en je poriën vrij te maken.

5. Reinigen hoeft niet als je geen make-up draagt

Toch wel. Door ’s avonds je huid te reinigen, verwijder je immers ook talg, afvalstoffen en andere vuiltjes van buitenaf (denk maar aan fijn stof). Als die op je huid blijven zitten, kunnen ze huidproblemen zoals acne, irritatie en dofheid veroorzaken.

6. Anti age-producten doen rimpels verdwijnen

Er bestaan helaas geen wondercrèmes om het verouderingsproces om te keren of rimpels volledig weg te smeren, maar er zijn wél manieren om je huid langer jong te houden.

Huidverzorgingsexpert Dr. Barbara Geusens: “De juiste ingrediënten kunnen wonderen doen om je huid te verstevigen, egaliseren en fijne lijntjes en vlekjes te doen vervagen. Je genereert meer volume en stimuleert de vernieuwing van je huid, waardoor je een anti-age-effect krijgt. Je gelaat is gladder en stralender, en niet onbelangrijk: je huidbarrière is sterk, waardoor je nieuwe rimpels kunt uitstellen.”

7. Een vette huid heeft voldoende natuurlijke hydratatie

Ook een vette huid heeft baat bij extra hydratatie, om te voorkomen dat ze uitdroogt en extra talg gaat produceren om dit te compenseren. Er zijn heel wat producten die aangenaam voelen voor een vette huid, zoals lichte serums, lotions of gelcrèmes.

8. Met natuurlijke cosmetica zit je altijd goed

Verzorgingsproducten op basis van natuurlijke ingrediënten zijn niet per se beter voor je huid. Soms bevatten ze essentiële oliën die, afhankelijk van je huidtype, je velletje gevoeliger kunnen maken en een reactie kunnen uitlokken. Natuurlijke ingrediënten kunnen dus net zo irriteren als andere producten.

9. Water houdt je huid gehydrateerd

Voldoende water drinken is goed voor je algehele gezondheid en ook je huid zal daarvan mee profiteren. Toch is het niet zo dat je huid sowieso gehydrateerd is als je dagelijks 2 liter water drinkt. Het water gaat immers niet rechtstreeks naar je huid. Een vochtinbrengende crème of een serum smeren om een degehydrateerde huid weer leven in te blazen, is dus een goed idee.

10. Hoe duurder een product, hoe beter

Nee hoor. Er zijn ontzettend veel producten met goede ingrediënten en een laag prijskaartje. De prijs van een product wordt immers ook bepaald door o.a. de concentratie van de werkzame stoffen, de keuze van de verpakking en de marketing die erachter zit. Er zijn dure merken die goedkope ingrediënten gebruiken en goedkope merken die bijvoorbeeld weinig aan reclame doen, maar wel goede ingrediënten gebruiken.

11. Poriën kunnen openen en sluiten

Warmte kan je poriën doen uitzetten waardoor talg makkelijker te verwijderen is, maar helemaal openen en sluiten, kunnen ze niet. De grootte van je poriën is grotendeels genetisch bepaald. Producten die beloven je poriën kleiner te maken, kunnen ze dus hooguit (tijdelijk) fijner doen lijken.

12. Foundation moet perfect matchen met je gezicht

Je gezicht kan lichter zijn dan de rest van je lichaam, zeker als je vaak exfolieert. Zorg er daarom voor dat je foundation perfect past bij de kleur van je kaaklijn of hals. Test daarbij altijd in natuurlijk daglicht. De kleur die lijkt te verdwijnen in je huid, is jouw match!

13. Je mascaraborstel pompen, brengt meer product op je wimpers

Mascaraborstels zijn zo ontworpen dat er voldoende product aanhangt om op je wimpers aan te brengen. Haal het borsteltje met een draaiende beweging uit de tube om het product goed te verdelen, maar pomp zeker niet: dat brengt lucht in de tube, waardoor je mascara sneller uitdroogt en klontert.

14. Door te scheren, groeit je haar dikker terug

Haartjes groeien gelukkig niet dikker en donkerder terug nadat je ze hebt afgeschoren. De stoppeltjes die teruggroeien, kunnen wel harder aanvoelen omdat ze korter, steviger en recht afgesneden zijn. Vandaar dat deze mythe de ronde doet. Hoe dik en donker je (lichaams)haar is, wordt echter volledig bepaald door je genen.

15. Gespleten haarpuntjes kunnen weer dichtgroeien

Producten die beloven om je haarpuntjes te verzorgen, kunnen ze helaas nooit helemaal doen herstellen. Ze kunnen de puntjes hoogstens gladder maken en tijdelijk ‘lijmen’. Een regelmatig bezoek aan de kapper is dus de boodschap, om te voorkomen dat je haar verder splitst en afbreekt.

16. Hoe meer shampoo schuimt, hoe beter hij reinigt

Sulfaten zijn sterke reinigers die aan producten worden toegevoegd om ze te doen schuimen. Ze zijn dikwijls terug te vinden in shampoo en zijn kanjers om vuil en olie te verwijderen, maar kunnen ook de natuurlijke oliën van je hoofdhuid halen. Heb je een gevoelige huid, dan let je dus beter op met schuimende shampoos. Ze zijn immers niet onmisbaar, waardoor er al heel wat sulfaatvrije alternatieven te vinden zijn die net zo goed reinigen.

17. Een duur parfum blijft langer hangen

Een duur parfum is niet noodzakelijk beter in kwaliteit, en blijft ook niet noodzakelijk langer hangen. Parfumeur Kristof Lefebre van MIGLOT Fragrance Lab: “Hoe lang een parfum blijft hangen, is afhankelijk van de opbouw van de geur. Een parfum bestaat namelijk uit verschillende componenten: top-, hart- en basisnoten. Niet elke geur heeft ze noodzakelijk alle drie, maar wat wél het geval is, is dat topnoten je een eerste indruk geven en daarna vervliegen. Na zo’n tweetal uur ruik je de topnoten niet meer en komen de hart- en basisnoten meer naar voren. Hoe snel een parfum vervliegt, heeft dus niets te maken met de prijs.”

Meer moois:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!