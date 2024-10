Met deze mooie items steun je de strijd tegen borstkanker

Borstkanker raakt iedereen. Misschien ken je iemand die het heeft (gehad), of werd je er zelf al mee geconfronteerd. Tijdens oktober borstkankermaand willen organisaties als Think Pink en Pink Ribbon voor zoveel mogelijk sensibilisering zorgen, en daar kan iedereen z’n steentje aan bijdragen.

Moois voor het goede doel

Heel wat beauty- en modemerken brengen producten uit waarvan een deel van de opbrengst naar de strijd tegen borstkanker gaat. Zo steun je het goede doel én hou je er zelf iets moois aan over.

MÊME

MÊME ontwikkelt cosmetica speciaal voor mensen die een kankerbehandeling ondergaan. Dit jaar brengt het merk een manicuretasje uit (gevuld met een basis- en topcoat, een nagelriemduwer en glazen minivijltje) waarvan € 1 wordt geschonken aan de de Europese Coalitie tegen Borstkanker Europa Donna.

De lakjes zijn verrijkt met silicium en vitaminen om verzwakte nagels te herstellen en te verstevigen. Daarnaast zet het merk zich het hele jaar in voor de strijd tegen alle soorten kanker, door 1% van de omzet door te storten aan UNICANCER.

MÊME, ​€ 22,05 waarvan € 1 naar Europa Donna gaat, beschikbaar bij de apotheek en parafarmacie vanaf oktober. ​ ​

Nuxe

Nuxe slaat de handen in elkaar met Think Pink om de strijd tegen borstkanker te ondersteunen. In oktober doneert het merk € 3 voor elk Prodigieux Floral parfum dat in partnerapotheken wordt verkocht.

Nuxe, € 58,30 waarvan € 3 wordt geschonken aan Think Pink, verkrijgbaar bij de apotheek.

ghd

Al meer dan 20 jaar ondersteunt haartoolmerk ghd goede doelen gericht op borstkankeronderzoek. Dit jaar is er opnieuw een limited edition Pink Collection: de populairste haartools, van stijltangen tot een haardroger en gladmakende borstel, krijgen een limited edition felroze kleur. Per verkochte haartool uit de collectie doneert ghd € 10 aan Pink Ribbon België.

ghd, prijzen vanaf € 189 waarvan € 10 euro naar Pink Ribbon België gaat, verkrijgbaar bij ghd-kappers en via ghdhair.com/nl.

Hunkemöller

Ook Hunkemöller zich dit jaar weer in voor Pink Ribbon door geld in te zamelen voor onderzoek en voorlichting. Naast de verkoop van de speciale Pink Ribbon-lintjes, doneert het lingeriemerk de volledige winst van de roze Signature Collection-items aan Pink Ribbon. Die collectie bestaat uit een comfortabele body, een bralette zonder beugels en een bijpassende string.

De roze Signature Collection-items zijn verkrijgbaar in alle Hunkemöller winkels in België en via hunkemoller.be. De winst wordt rechtstreeks gedoneerd aan Pink Ribbon.

Victoria

Het Belgische juwelenmerk Victoria ontwierp speciaal voor Think Pink een goudkleurige sleutelhanger, versierd met een kwastje, roze lint, een vlinder en een hart, die samen staan voor positiviteit, hoop en solidariteit. 100% van de winst gaat naar Think Pink.

Victoria, € 10 waarvan 100% van de winst naar Think Pink gaat, beschikbaar via een Victoria consulente of tijdens een demo.

CKS

Het Belgische modelabel CKS lanceert niet alleen een capsulecollectie om Pink Ribbon te steunen, maar ook het officiële Pink Ribbon-lintje. Deze editie vormt een eerbetoon aan zorgverleners en biedt steun aan mensen die getroffen zijn door borstkanker. Zowel het lintje als de capsulecollectie stralen verbondenheid uit, met de krachtige boodschap ‘Stronger Together’ als centraal thema. De collectie bestaat uit twee sweaters, twee paar kousen, een sjaaltje en een armband. 15% van de opbrengst gaat naar Pink Ribbon.

CKS, vanaf € 9, waarvan 15% van de opbrengst naar Pink Ribbon gaat. De collectie is verkrijgbaar op cks-fashion.com en in alle CKS-winkels.

Annayake

Annayake steunt de strijd tegen borstkanker met de verkoop van haar roze Hydra Booster lippenbalsem, verrijkt met heel wat voedende stofjes om je lippen te verzorgen. Voor elke verkochte balsem doneert het merk € 1 aan de vereniging Ruban Rose.

Annayake, € 24 waarvan € 1 naar Ruban Rose gaat, beschikbaar van 1 tot 31 oktober 2024 bij April en op annayake.com.

Estée Lauder Companies

Estée Lauder Companies engageert zich met haar merken al jaren om borstkankercampagnes te steunen. Ook nu worden er verschillende limited edition roze producten gelanceerd, waarvan telkens een deeltje naar het goede doel gaat.

Clinique Limited-Edition Dramatically Different Moisturizing Lotion+ , een superhydraterende lotion, € 81 waarvan 25% naar de Breast Cancer Research Foundation (BCRF) gaat;

, een superhydraterende lotion, waarvan 25% naar de Breast Cancer Research Foundation (BCRF) gaat; Estée Lauder Advanced Night Repair , een herstellend en verjongend serum, € 140 waarvan 20% naar de BCRF gaat;

, een herstellend en verjongend serum, waarvan 20% naar de BCRF gaat; Estée Lauder Bouquet of Strength Lipstick Collection, een zakje met een lipstick, lipgloss en lipliner, € 45 waarvan 20% naar de BCRF gaat.

Mayerline

Om Pink Ribbon te ondersteunen, stelt Mayerline haar nieuwste initiatief voor: een uniek kunstproject dat de kracht en veerkracht van vrouwen viert. Samen met Ruth Berger, visual merchandising medewerkster bij Mayerline, ex-borstkankerpatiënte én kunstenares, heeft het merk vier exclusieve kunstwerken gecreëerd. Deze zijn vervaardigd uit basismaterialen van Mayerline en zullen te koop zijn ten voordele van Pink Ribbon.

De kunstobjecten zijn vanaf 7 oktober 2024 te koop in Mayerline Antwerpen, Leuven, Knokke en Gent, waar ze ook in de etalage te bewonderen zijn. De opbrengst van de verkoop gaat naar Pink Ribbon. Meer info vind je op de website van Mayerline.



Pink Ribbon

Kleding, draagtassen, telefoonhoesjes, … Op de webshop van Pink Ribbon vind je nog veel meer leuke en unieke artikelen om de strijd tegen borstkanker te steunen. Een deel van de winst wordt gebruikt voor concrete projecten in de strijd tegen borstkanker op het gebied van preventie, screening en psychosociale ondersteuning van (ex-)patiënten.

Toiletzakje, € 16,99

Think Pink

Ook Think Pink heeft een webshop met spulletjes waarvan de opbrengst gaat naar de strijd tegen borstkanker. Denk maar aan sleutelhangers, waterflessen, pins, balpennen en het welbekende roze lintje. Deze set kaartjes werd gemaakt door creatieveling Karen François: zij ging in gesprek met Think Pink en lotgenoten en ontwierp op basis van hun input 5 kaarten met boodschappen die (ex-)patiënten wél willen horen.

Think Pink, € 10 voor een set van 5 kaartjes met 5 enveloppen. De winst gaat naar Think Pink.

De’Longhi

Ook een vermelding waard: koffiemerk De’Longhi steunt KickCancer met limited edition koffiezakjes, gemaakt in samenwerking met Cuperus d’Anvers. De zakjes bevatten Braziliaanse koffiebonen met smaaktoetsen van hazelnoot, dulce de leche, nougat en steenvruchten. Alle winst wordt gedoneerd aan KickCancer om de behandeling van kanker bij kinderen te verbeteren.

De’Longhi, € 9,95 waarvan de winst naar KickCancer gaat, verkrijgbaar op cuperuskoffie.be.

