Reinigen met een kant-en-klaar doekje lijkt een handige en snelle manier om je make-up te verwijderen. Toch zijn die reinigingsdoekjes niet zo onschuldig als je misschien denkt…

De nadelen van reinigingsdoekjes

Je huid goed reinigen is een van de belangrijkste stappen in je beautyroutine. Het houdt je velletje fris, voorkomt onzuiverheden en zorgt ervoor dat verzorgingsproducten beter worden opgenomen. Velen zweren bij reinigingsdoekjes, weliswaar een handig hulpmiddeltje voor als het snel moet gaan, maar er hangen toch heel wat nadelen aan vast:

1. Schadelijke ingrediënten

Het merendeel van de reinigingsdoekjes zit boordevol ingrediënten die je huid meer kwaad dan goed doen. Denk maar aan slechte alcoholsoorten en parfum, die ervoor zorgen dat de doekjes vochtig, schoon en fris blijven nadat je het pakje hebt geopend. Gemakkelijke huidtypes ondervinden hier misschien geen last van, maar gevoelige velletjes vergroten zo de kans op irritatie, rode vlekjes, droog- en trekkerigheid.

2. Te ruw voor je huid

Hard wrijven met zo’n doekje is allesbehalve goed voor je huid. De grovere structuur kan de beschermende barrière van je huid beschadigen, waardoor je velletje overgevoelig wordt voor invloeden van buitenaf. Vervuilende deeltjes in de lucht, uv-straling en andere schadelijke factoren kunnen zo ontstekingen, irritaties en allergieën veroorzaken. Die zorgen op hun beurt voor een gevoeligere huid én een snellere huidveroudering.

3. Niet grondig genoeg

De opzet van zo’n reinigingsdoekje is dat je huid schoon is, maar niets is minder waar: zo’n doekje haalt misschien de oppervlakkige make-up van je huid, maar reinigt niet diep genoeg in je poriën. Er blijven altijd kleine restjes achter op je huid die het doekje niet heeft kunnen meenemen. Die restjes kunnen leiden tot irritatie, verstopte poriën en onzuiverheden zoals mee-eters en puistjes.

4. Slecht voor het milieu

Wegwerpbare reinigingsdoekjes zijn bijzonder slecht voor het milieu. Ze belanden na eenmalig gebruik in de vuilnisbak en bovendien zijn ze (op enkele uitzonderingen na) gemaakt van stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn. Kies daarom liever voor een herbruikbaar alternatief, zoals wasbare wattenschijfjes.

Toch reinigingsdoekjes gebruiken?

Wil je toch graag reinigingsdoekjes blijven gebruiken, al is het maar om je voorraad op te gebruiken, of bij de hand te hebben voor als het een keertje snel moet gaan? Hou deze tips dan in het achterhoofd:

Ga op zoek naar hypoallergene, geurloze varianten die lief zijn voor je huid. Kijk even naar de ingrediëntenlijst om te checken dat er geen alcohol, parfum of andere irriterende bestanddelen in de doekjes zitten. Schrob zeker niet te hard. Ga er rustig mee over je huid en wees extra voorzichtig rondom je ogen. Zorg ervoor dat je je huid nog een tweede keer reinigt met een reinigingsproduct dat geschikt is voor je huidtype.

Reinigen is een van de belangrijkste stappen is in je huidverzorgingsroutine. Met deze tips maak je jouw huid in enkele minuten helemaal schoon!

