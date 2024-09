Laagjes dragen: zo doe je dat op een stijlvolle manier

‘s Ochtends nog fris, doorheen de dag wat warmer: laagjes dragen is dikwijls dé ideale oplossing in het najaar. Zo doe je dat op een stijlvolle manier.

7 tips om laagjes te dragen

1. De juiste volgorde

Door van de lichtste naar de zwaarste stof toe te werken, hou je je look luchtig en komt elk kledingstuk goed tot zijn recht. Start bijvoorbeeld met een luchtige broek, rok of jurk, gevolgd door een gebreide trui en werk af met een jas of blazer. Is het echt heel fris buiten? Dan mogen een muts en dikke sjaal niet ontbreken.

Teddy vest, Thelma & Louise, € 39,95 bij JBC

2. Lang leve de coltrui

Een dikke sjaal hoeft niet altijd als het koud is. De oplossing om je hals lekker warm te houden: een coltrui! En die kun je gerust dragen onder je favoriete jurkje, trui of jumpsuit. Zo’n coltrui voegt amper volume toe aan het geheel en kan zorgen voor een leuke twist in je outfit, vooral als je ‘m kiest in een knalkleur of funky print.

Pullover met rolkraag, Only, € 29,99

3. Veelzijdige debardeur

Over een top, een T-shirtje, een blouse of een trui… Een debardeur voegt meteen warmte en stijl toe aan je outfit. Mooi meegenomen is dat hij je schouderlijn mooi accentueert en dat hij de hele herfst en winter mee kan.

Debardeur met luipaardprint, LolaLiza, € 39,99

4. Verhoudingen in balans

Oversized is in. Kies je daarom graag een top of jas die iets wijder valt? Combineer ‘m dan met een broek die iets meer aansluit om de proporties in je outfit in balans te houden. Door je top in dezelfde kleur als je broek te kiezen, zorg je bovendien voor een verlengend effect.

Beige mantel, C&A, € 69,99

5. Twee jasjes over elkaar

Wat ook perfect kan, is twee jasjes over elkaar combineren: draag een wollen, lange mantel bijvoorbeeld eens over een blazer. Een makkelijk trucje om op een stijlvolle manier veel warmte toe te voegen.

Gewatteerd jasje, Vero Moda, € 69,99

6. Thermo-ondergoed

Superwarm en niemand die het ziet: thermo-ondergoed is dé oplossing voor koukleumen. Intussen vind je ‘t in verschillende diktes, stijlen en kleuren: van basic topjes en T-shirtjes in alle kleuren van de regenboog, tot bovenstukjes die netjes zijn afgewerkt met kant.

Thermoshirt, Damart, € 27,99

7. Panty party

Nog zo’n onzichtbaar trucje, is om een panty onder je broek of (lange) rok te dragen. Die heb je in verschillende diktes: van superdun tot superdik, en in verschillende kleuren, van beige tot zwart. Mag je panty wél gezien worden? Kies dan gerust voor eentje met een patroon.

Panty met geometrisch motief, inSua, € 9,99 bij Veritas

Bron: Flair.be

