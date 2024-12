Perfecte wenkbrauwen: tips van de expert

Wenkbrauwen omlijsten je gezicht en bepalen dan ook grotendeels je blik. Maar hoe krijg je ze nu perfect in vorm? Hoe kun je ze onderhouden? En welke vorm past het best bij je gezicht? We helpen je graag op weg.

De juiste vorm

De juiste wenkbrauwvorm zorgt voor een frisse, open uitstraling. Wil je ze de eerste keer ontharen, dan ga je best even langs bij een wenkbrauwbar of schoonheidsspecialiste die je wenkbrauwen in model brengt. “In het wilde weg beginnen plukken, raden we absoluut af”, vertelt wenkbrauwexperte Naomi De Vries van Brow Wax Bar. “Je houdt best rekening met de vorm van je gezicht en je ogen. Daarom meten en tekenen we de wenkbrauwen altijd uit vooraleer we ontharen.”

De ideale wenkbrauwvorm wordt dikwijls bepaald volgens drie richtlijnen:

De afstand tussen je ogen en je wenkbrauwen is vaak best even groot. Hou daarom een potlood verticaal langs je neusvleugel en duid het punt aan waar je wenkbrauw moet beginnen .

. Het hoogste punt vind je door het potlood schuin langs je neusvleugel te houden, gelijk met je iris.

vind je door het potlood schuin langs je neusvleugel te houden, gelijk met je iris. Het einde bepaal je door het potlood nog een beetje schuiner te houden, van je neusvleugel tot je buitenste ooghoek.

Handige richtlijnen, maar volgens Naomi neem je ze best met een korreltje zout. “Ze kloppen niet bij iedereen. Bij de ene staan de ogen bijvoorbeeld iets dichter bij de neus dan bij de ander, waardoor je soms een norser effect bekomt dan eigenlijk de bedoeling is. De lijnen zijn in sommige gevallen dus handig om te volgen, maar de ideale vorm blijft toch altijd afhankelijk van persoon tot persoon.”

Gezichtsvorm

Je gezichtsvorm bepaalt mee de ideale vorm van je wenkbrauwen. “Eigenlijk moet je altijd een beetje andersom denken“, vertelt Naomi. “Iemand met een rond gezicht zal mooi staan met een wenkbrauw met een hoekje, om zo alles wat meer in balans te brengen. Bij iemand met een hoekig gezicht zullen we dan weer een meer afgeronde wenkbrauw adviseren om de scherpte te accentueren.”

Drie ontharingsmanieren

Waxen is de meest gangbare manier om je wenkbrauwen in vorm te krijgen: hierbij worden de haartjes in één snelle beweging weggehaald met warme was. Ook alle donsjes worden verwijderd: de huid voelt erg glad aan en het resultaat blijft enkele weken.

is de meest gangbare manier om je wenkbrauwen in vorm te krijgen: hierbij worden de haartjes in één snelle beweging weggehaald met warme was. Ook alle donsjes worden verwijderd: de huid voelt erg glad aan en het resultaat blijft enkele weken. Threaden is een speciale techniek die wordt gebruikt als je allergisch bent aan was. De haren worden met fijne touwtjes weggehaald. Net als bij het waxen, worden alle haartjes verwijderd en blijft het resultaat enkele weken mooi.

is een speciale techniek die wordt gebruikt als je allergisch bent aan was. De haren worden met fijne touwtjes weggehaald. Net als bij het waxen, worden alle haartjes verwijderd en blijft het resultaat enkele weken mooi. Epileren met een pincet gebeurt dikwijls louter om af te werken en om hier en daar nog een haartje weg te halen.

Je wenkbrauwen onderhouden

Eens de vorm van je wenkbrauwen goed zit, is het een kwestie van ze goed te onderhouden. Maar toch ga je best niet zomaar aan de slag met een pincet. “Dikwijls heb je niet het juiste zicht op je wenkbrauwen en bestaat de kans dat de symmetrie er helemaal uitgroeit. Blijf best af van de haartjes tot een centimeter onder de wenkbrauw, en ook aan de bovenkant ga je best niet plukken: omdat de haren naar beneden groeien, krijg je binnen de kortste keren gaatjes”, vertelt Naomi. Wil je de vorm dus behouden, dan laat je ze best om de vier à zes weken opnieuw ontharen.

Even volhouden

Laat je je wenkbrauwen bijgroeien om zo tot de perfecte vorm te komen? Volgens Naomi blijf je dan best hélemaal van je wenkbrauwen af tot de vorm juist zit. “Als je je wenkbrauwen doorheen de jaren hebt fijn geplukt en je weer volle exemplaren wilt, dan moet je ze laten bijgroeien. Helaas groeien de haartjes niet altijd op de plaatsen waar je dat wilt. Als je nochtans volhoudt en voor vier weken nergens epileert, en dus ook geen wilde haartjes weghaalt, dan beginnen ze soms tóch te groeien op de plaatsen waar het nodig is. Zo gaan ze uiteindelijk mooi aansluiten en kom je tot volle wenkbrauwen. Maar alles hangt er natuurlijk van af of je er nog haarzakjes hebt.”

Je wenkbrauwen accentueren met make-up

De juiste kleur

Als je je wenkbrauwen graag wilt accentueren, dan kan dat perfect met make-up. Let erop dat de kleur goed bij je haarkleur past, want té donkere wenkbrauwen kunnen je snel een harde en strenge uitstraling geven.

Als je zwart haar hebt, ga dan voor donkerbruine wenkbrauwen.

hebt, ga dan voor donkerbruine wenkbrauwen. Ben je een brunette , dan kies je best voor dezelfde kleur of voor één tint lichter.

, dan kies je best voor dezelfde kleur of voor één tint lichter. Ook blondines kiezen best voor dezelfde kleur als hun haar of voor één of maximum twee tintjes donkerder. Ga altijd voor een koele tint, zoals een askleur.

kiezen best voor dezelfde kleur als hun haar of voor één of maximum twee tintjes donkerder. Ga altijd voor een koele tint, zoals een askleur. Roodharigen kiezen best voor warme bruintinten.

kiezen best voor warme bruintinten. Heb je grijs haar? Dan is het goed om voor een asbruine kleur te gaan.

Het juiste product

Er bestaan heel wat producten die elk hun eigen effect hebben:

Heb je van nature volle wenkbrauwen die egaal van kleur zijn, gebruik dan een kleurloze wenkbrauwmascara om ze mooi in vorm te houden.

die egaal van kleur zijn, gebruik dan een kleurloze wenkbrauwmascara om ze mooi in vorm te houden. Heb je volle, maar erg lichte wenkbrauwen , dan is een gekleurde wenkbrauwgel of gekleurde wenkbrauwmascara een goed idee.

, dan is een gekleurde wenkbrauwgel of gekleurde wenkbrauwmascara een goed idee. Heb je minder volle wenkbrauwen, dan heb je een product nodig waarmee je ze op een natuurlijke manier kunt bijtekenen. Met een potlood kun je fijne haartjes tekenen, terwijl het effect nog voller is met een wenkbrauwpoeder of pommade.

Je wenkbrauwen bijwerken, hoe begin je daaraan?

Om een zo naturel mogelijk resultaat te bekomen, volg je best de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen.

Laat tijdens het bijtekenen altijd de eerste halve centimeter van je wenkbrauwen vrij en start wat verder. Met het restje dat op het einde nog op je borsteltje of penseel zit, kun je de aanzet van je wenkbrauwen bijwerken. Zo krijg je een mooi, gradueel resultaat.

van je wenkbrauwen vrij en start wat verder. Met het restje dat op het einde nog op je borsteltje of penseel zit, kun je de aanzet van je wenkbrauwen bijwerken. Zo krijg je een mooi, gradueel resultaat. Als je met een gel werkt, dan kam je eerst de haartjes omhoog om daarna de puntjes zachtjes opzij te leggen.

werkt, dan kam je eerst de haartjes omhoog om daarna de puntjes zachtjes opzij te leggen. Gebruik je een poeder of pommade? Dip een schuin wenkbrauwborsteltje in het product. Start opnieuw wat verder in de wenkbrauw en zet streepjes omhoog om zo natuurlijke haren na te bootsen. Leg je borstel vervolgens plat en zet het staartje van de wenkbrauw aan. Met het overtollige product kun je tot slot de aanzet inkleuren.

Met een wenkbrauwpotlood trek je eerst een zachte lijn onderaan het rechte deel van de wenkbrauw. Doe hetzelfde bovenaan, maar start een halve centimeter verder. Vul de wenkbrauw vervolgens in door opwaartse streepjes te tekenen.

trek je eerst een zachte lijn onderaan het rechte deel van de wenkbrauw. Doe hetzelfde bovenaan, maar start een halve centimeter verder. Vul de wenkbrauw vervolgens in door opwaartse streepjes te tekenen. Kam je wenkbrauwen op het einde nog even door met een proper borsteltje. Zo verdeel je de make-up beter en ziet het resultaat er natuurlijk uit.

