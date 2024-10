Uitgroei bijwerken: zó doe je dat!

Als je haar gekleurd is met een permanente kleuring, dan krijg je na een aantal weken een uitgroei. Maar dat betekent niet dat je je hele lengte opnieuw moet kleuren. Met deze supertips van de kapster kun je ‘m thuis bijwerken (of tenminste een beetje verdoezelen).

Oei, wat met die uitgroei?

Uitgroei bijwerken is eigenlijk een werkje voor de kapper. Is het dus nog niet meteen nodig om je haar te kleuren, dan wacht je best nog even af tot een professionele kappersbeurt. Kan het echt niet meer wachten, dan geeft Valerie Fierens van kapsalon Level 4 Hair een aantal tips.

Valerie: “Zelf je uitgroei bijwerken kan, op voorwaarde dat je één kleur op je haar hebt. Bij een balayage is dat eigenlijk onmogelijk, aangezien je moeilijk zelf highlights in je haar kunt kleuren. Neem je tijd als je aan de slag gaat, en hou best met een aantal dingen rekening om zo een mooi resultaat te krijgen.”

Welke verf gebruik je?

“Heel wat kappers stelden in de corona-lockdown een set samen waarmee je thuis je uitgroei zelf kunt bijkleuren. Daarin zitten een aantal kwalitatieve kappersproducten die bij je laatste kleurbeurt in het salon gebruikt zijn. Dat is handig, want zo weet je ineens zeker dat je de juiste kleur te pakken hebt. Vraag er dus zeker naar bij je kapper, of vraag hem/haar om advies vooraleer je begint te kleuren.”

Er zijn ook heel wat kleurkits te vinden in de supermarkt, maar dat raadt Valerie eerder af. “Daarvan kan het resultaat altijd anders uitdraaien dan op de verpakking vermeld staat. En bovendien bestaat de kans dat de kleuring op je uitgroei verschilt van die op je lengtes, wat natuurlijk niet zo mooi is. Achteraf zul je des te langer in de kappersstoel moeten zitten om de schade te herstellen.”

Hoe kleur je je uitgroei bij?

Doe handschoenen aan en bescherm je kledij, of trek een oud T-shirt aan. Smeer eventueel vaseline of een andere barrièrecrème op je hoofdhuid om te vermijden dat de verf in je huid trekt, maar let op dat de crème niet op je haar terecht komt. Anders zal de verf niet goed door je haar opgenomen worden.

Om je uitgroei te kleuren, hoef je je haar niet per se eerst te wassen. Zo ga je te werk:

Maak fijne verdelingen. Neem wat haarverf op een borstel en smeer er beide kanten van je lokken mee in. Werk zo alle verdelingen af, tot je je volledige uitgroei hebt gekleurd. Valerie: “Om makkelijk te kunnen werken, verdeel je het haar best in vier stukken. Maak een kruis van oor tot oor, en dan in het midden.” Hoe lang je de kleuring moet laten intrekken, hangt van het merk af. Meestal is dat zo’n halfuurtje. Spoel de verf uit en maak cirkelvormige bewegingen tijdens het wassen. Zo wrijf je de kleur los van je hoofdhuid, wat vooral belangrijk is bij donkere kleuren.

PS Wil je tijdens het bijkleuren van je uitgroei ook je lengtes een opfrisbeurt geven, omdat de kleur bijvoorbeeld verbleekt is door het wassen en de zon? “Smeer de verf er dan pas de laatste tien minuten van de inwerktijd op, om te voorkomen dat de kleur op je lengtes te overladen wordt. Haar dat al gekleurd is, neemt namelijk sneller verf op. Als je het even lang zou laten inwerken, zou je een kleurverschil tussen de wortels en de lengtes kunnen krijgen.”

Hoe kun je je uitgroei verdoezelen?

Ga je liever niet aan de slag met haarverf? Valerie geeft nog een aantal tips over hoe je je uitgroei kunt verstoppen.

1. Tegenkammen

Neem een kam of borstel en kam zachtjes, aan de wortels, tegen de haarrichting in. “Door je haar tegen te kammen (of te ’touperen’), creëer je meer volume aan de wortels waardoor je uitgroei minder zal opvallen.”

2. Zigzag-scheiding

“Wat je ook kunt proberen, is je haar zigzaggend in plaats van in een rechte scheiding te verdelen. Op die manier ‘breek’ je de lijn, en valt je uitgroei minder op. Als je je haar dan ook zachtjes tegenkamt, krijg je een mooi resultaat.”

3. Uitgroeispray

“Met een uitgroeispray, dikwijls verkrijgbaar in verschillende tinten, kun je een uitgroei tijdelijk camoufleren. Je verstuift ‘m op je scheiding en aan je slapen, hij is niet schadelijk voor je haar en verdwijnt na één shampoobeurt, wat ‘m een goede tussenoplossing maakt.”

Met dank aan Valerie van kapsalon Level 4 Hair, Douaneplein 1, 2940 Stabroek.

