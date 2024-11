Stoppen met nagelbijten is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch deden talloze mensen het je al voor: die slechte gewoonte doorbreken en op termijn zelfs mooie, lange nagels laten uitgroeien. Wedden dat het jou ook lukt, met deze tips?

Stoppen met nagelbijten: 9 tips

1. Verzorg je nagels

Vijl je nagels iedere dag een beetje bij om haakjes en velletjes weg te halen. Lang nagelbijten maakt ze broos en dun, waardoor ze sneller afbreken. Vijl altijd één kant, van de rand naar binnen toe: liever niet heen en weer, want dat maakt je nagels gevoelig voor splijten. Verzorg ze daarnaast met een olie die je nagels én nagelriemen voedt.

PN Selfcare, € 9,99 bij Di

2. Geef jezelf met een manicure

Verwen jezelf met een manicure of kies voor gellak. Zo heb je mooie, nette nagels waar je minder snel op zult bijten.

3. Smeer een anti-nagelbijtproduct

Er bestaan heel wat producten die zó vies smaken, dat je nagelbijten snel zult afleren. Smeer ze rijkelijk op je nagels, want sommige producten zorgen er ook voor dat ze sneller zullen groeien.

Herôme, € 13,49 bij Douglas

4. Zorg voor voldoende afleiding

Zorg dat je handen een bezigheid hebben. Speel bijvoorbeeld met een elastiekje, maar ook kauwgom kan een redmiddel zijn. Als je iets in je mond hebt, ben je minder geneigd te knabbelen.

5. Help jezelf herinneren

Nagelbijten gebeurt meestal onbewust en automatisch. Zorg daarom voor een herinnering aan deze slechte gewoonte. Doe bijvoorbeeld een felgekleurd elastiekje rond je pols: het zien van dit bandje geeft je het signaal om niet te bijten.

6. Vraag om een beetje hulp

Vertel aan de mensen in je omgeving dat je probeert te stoppen met nagelbijten. Je kunt vast op veel begrip en hulp rekenen: ze wijzen je erop wanneer je ermee bezig bent, waardoor je die slechte gewoonte langzaam maar zeker afleert.

7. Denk aan je gezondheid

Als de bovenstaande tips niet werken, dan geeft deze je vast een duwtje in de rug: beeld je maar eens in hoeveel bacteriën in je mond terechtkomen tijdens het nagelbijten. Heel ongezond en bovendien kunnen de bacteriën ervoor zorgen dat je last krijgt van een slechte adem.

8. Hou rekening met je tanden

Tandartsen zijn het erover eens: nagelbijten kan voor heel wat tandschade zorgen. Denk maar aan afgebroken of afgesleten tanden, verschoven kaken en zelfs gezwollen tandvlees. Geen pretje, en bovendien een dure grap. Hou dat de volgende keer in gedachten als je vingers weer richting je mond gaan.

9. Beloon jezelf

Heb je jezelf overtroffen en al enkele dagen niet meer op je nagels gebeten? Super, beloon jezelf dan met iets lekkers of met een cadeautje dat je al zo lang wilt. Dat geeft je een mooie extra motivatieboost, waardoor je deze keer vast en zeker wel zult volhouden. Veel succes!

Meer over je nagels:

