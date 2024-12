Je appelboom snoeien is een belangrijk klusje, want alleen op die manier krijg je een gezonde boom waar je jarenlang plezier van hebt. In dit artikel leggen we je haarfijn uit hoe en wanneer je jouw appelboom het best een goede snoeibeurt geeft.

Waarom is snoeien belangrijk?

Door een jonge appelboom vanaf het begin goed te snoeien, krijg je een gezonde en sterke boom waar je jarenlang van kunt oogsten. Als je een appelboom niet snoeit, zal hij vooral veel takken en bladeren aanmaken, maar mettertijd steeds minder vruchten dragen.

Wanneer en hoe snoei je een appelboom?

Appelbomen snoei je doorgaans twee keer per jaar:

in de winter en in de zomer. De wintersnoei is belangrijk voor de vorm en groei van je boom,

is belangrijk voor de van je boom, terwijl de zomersnoei meer dient als onderhoud en om de vruchtvorming te stimuleren.

Jonge appelbomen kun je kort na het aanplanten al snoeien. Zo bepaal je meteen de vorm van de boom.

Appelboom snoeien in de winter

Je snoeit het best vanaf november tot eind maart, dan zijn appelbomen iets minder gevoelig aan ziektes.

Kies enkele stevige takken uit die het gestel van je appelboom gaan vormen, de rest van de scheuten snoei je weg. Knip zo dicht mogelijk tegen de hoofdtak, zodat de snoeiwond snel weer dicht kan groeien.

uit die het van je appelboom gaan vormen, de rest van de scheuten snoei je weg. Knip zo dicht mogelijk tegen de hoofdtak, zodat de snel weer dicht kan groeien. Snoei de gesteltakken vervolgens tot ongeveer twee derde terug . Let erop dat je net boven een knop knipt die naar buiten wijst. Zo kunnen er nieuwe scheuten groeien waar uiteindelijk de vruchten aan komen.

vervolgens tot ongeveer . Let erop dat je net boven een knop knipt die naar buiten wijst. Zo kunnen er nieuwe scheuten groeien waar uiteindelijk de vruchten aan komen. Het is de bedoeling dat er vruchten komen op de takken die schuin omhoog of horizontaal groeien. Die snoei je dus best minder kort dan de verticale takken.

groeien. Die snoei je dus best dan de verticale takken. De gesteltakken hoef je daarna niet meer te snoeien , omdat ze de vorm van je boom bepalen.

hoef je daarna , omdat ze de vorm van je boom bepalen. Let er op dat je geen bloemknoppen wegsnoeit, want hier komen de vruchten uit. Die kun je herkennen aan de manier waarop ze aan de tak groeien: bloemknoppen ‘staan’ op de tak, bladknoppen ‘liggen’ op de tak.

Appelboom snoeien in de zomer

De zomersnoei doe je best van juni tot augustus.

Als je de boom in de winter hebt gesnoeid, maakt hij snel veel kleine takjes aan die recht omhoog groeien. Die worden waterloten genoemd en mag je allemaal afknippen. Dit komt vooral voor bij al ietwat oudere bomen.

aan die groeien. Die worden genoemd en mag je allemaal afknippen. Dit komt vooral voor bij al ietwat oudere bomen. Door in de zomer oude of onbruikbare takken te snoeien, krijgt de boom meer licht . Dat komt de groei van vruchten ten goede.

. Dat komt de groei van vruchten ten goede. De zomersnoei geeft je boom wat meer ademruimte. Zo kan de wind er beter doorwaaien en krijgen ziektes of plagen minder kans.

Ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!