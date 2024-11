7 heerlijke bladgroenten voor je wintermoestuin

Wat groeit er in de wintermoestuin? Het zijn de lekkerste, mooiste en meest bijzondere bladgroenten…

Ja, spruitjes zijn perfecte groenten voor in je wintermoestuin – ze kunnen prima tegen vorst, en hebben die zelfs nodig om hun smaak ten volle te kunnen ontwikkelen. Maar geef toe, ze staan niet bovenaan de lijst van favoriete groenten. Bladgroenten zijn daarentegen wel erg geliefd, en ook zij laten de winter niet aan hun groene hart komen… Deze groenten zijn ideaal voor in de wintermoestuin!

Bladgroente 1: groenlof

Groenlof – ook suikerbrood genoemd wegens de broodvorm – heeft wat weg van andijvie, maar dan als een hoge, slanke krop. De smaak is fris en licht bitter, en doet daardoor denken aan witloof, maar is toch iets milder, met een lichte nootachtige ondertoon. Eet deze bladgroente rauw of gestoofd, in de herfst en winter. Zaai van 21 juni tot eind juli en dek af bij strenge vorst.

Bladgroente 2: radicchio

Roodlof of radicchio vormt prachtige gesloten ronde rode kropjes. Deze familie van witloof is bijzonder populair in Italië. Rauw is de groente, die verwant is met ons witloof, al even bitter. Maar gestoofd smaakt roodlof heel wat zoeter. De buitenste blaadjes kunnen bevriezen, maar het hart blijft krokant en lekker. Oogst in de herfst en de winter. Zaai in mei of juni.

Bladgroente 3: andijvie

Heerlijk, gestoofde andijvie! Deze groente vormt losse kroppen met wat dikkerder blad dan klassieke sla, en is beter bestand tegen koude en vorst. Krulandijvie (‘frisée’) heeft een fijn krullerig blad. Eet rauw of gestoofd, in de herfst en de winter. Zaai van maart t.e.m. augustus.

Bladgroente 4: winterpostelein

Winterpostelein vormt kleine rozetjes ruitvormige, vlezige blaadjes op steeltjes. De bladgroente is ijzersterk en groeit in de winter gewoon door. Rauw proef je de frisse, wat nootachtige smaak goed, en gekookt doet de smaak van winterpostelein denken aan spinazie. Zaai in augustus of september.

Bladgroente 5: lepelblad

Nog nooit gehoord van lepelblad? Nu wel! Deze vergeten groente wordt al van oudsher gebruikt in salades, en doet het in de winter fantastisch, niet alleen in de serre, maar ook in de tuin. De pittige waterkersachtige blaadjes zitten vol vitamine C. Zaai in augustus of september.

Bladgroente 6: palmkool

Als je al fan bent van boerenkool, dan zul je palmkool (Cavolo Nero of Nero di Toscana) nog lekkerder vinden, want de bladeren zijn net iets subtieler van smaak. De groente groeit als een grappige kleine palmboom en je eet de bladeren het jaar door. Vorst kan de plant, die jaren blijft leven, niet deren. Zaai tussen april en eind juli.

Bladgroente 7: snijbiet

Snijbiet of warmoes behoort tot de sterkste wintergroenten! En ook deze groente is ietwat ‘vergeten’. Onterecht, want de heerlijke smaak die aan die van spinazie doet denken, is een bereiding meer dan waard. Oogst telkens de buitenste stelen en bladeren, de plant blijft gestaag doorgroeien. Zaai tussen maart en midden augustus.

