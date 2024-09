Bloemenkrans met verse bloemen: zo maak je het zelf

Gudrun Cottenier is florist in hart en nieren. Langs de bermen, in de tuin of bij de teler: overal vindt ze wel iets fleurigs om te gebruiken in haar eigen bloemenschool. Speciaal voor jullie toont ze in deze video hoe je makkelijk een prachtige bloemenkrans met verse bloemen maakt.

Bloemenkrans met verse bloemen: stap voor stap uitgelegd

Zo maak je een bloemenkrans met verse bloemen!

Wil je zelf aan de slag gaan? Dan kun je een leuke krans samenstellen van planten en bloemen die je in je tuin (of langs de kant van de weg) vindt.

Grote fan van de combinatie van Gudrun? Zij gebruikte:

Judaspenning (Lunaria annua)

Vrouwenmantel (Alchemilla)

Wolfsmelk (Euphorbia)

Rozen (Rosa)

Symphoricarpos

Juffertje-in-het-groen (Nigella)

Een bloemenkrans met verse bloemen: 8 tips

© Getty Images

1. Kies de juiste verse bloemen voor je bloemenkrans

Duurzaamheid : kies bloemen die langer fris blijven, zoals rozen, margrieten, eucalyptus, gipskruid (gypsophila), lavendel, hortensia of anjers. Deze bloemen drogen ook mooi op en behouden hun vorm.

: kies bloemen die langer fris blijven, zoals rozen, margrieten, eucalyptus, gipskruid (gypsophila), lavendel, hortensia of anjers. Deze bloemen drogen ook mooi op en behouden hun vorm. Kleuren : kies kleuren waarvan jij vindt dat ze goed bij elkaar passen, of speel met contrasterende kleuren voor een speelse look.

: kies kleuren waarvan jij vindt dat ze goed bij elkaar passen, of speel met contrasterende kleuren voor een speelse look. Bloemgrootte: het is altijd leuk om te variëren in grootte. Grotere bloemen kunnen de hoofdrol spelen, terwijl kleinere bloemen en bladeren als vulling dienen.

2. Benodigdheden

Basisframe : vaak wordt een een metalen of flexibele draad als basisframe gebruikt maar je kunt ook een gevlochten wilgentak of een rieten frame gebruiken voor een meer natuurlijke uitstraling. En die kun je ook meerdere keren gebruiken. Lees het hier!

: vaak wordt een een metalen of flexibele draad als basisframe gebruikt maar je kunt ook een gevlochten wilgentak of een rieten frame gebruiken voor een meer natuurlijke uitstraling. En die kun je ook meerdere keren gebruiken. Lees het hier! Bloembinddraad : dunne binddraad is ideaal om bloemen stevig vast te zetten, maar je kunt ook bloemistentape gebruiken.

: dunne binddraad is ideaal om bloemen stevig vast te zetten, maar je kunt ook bloemistentape gebruiken. Snoeischaar voor bloemen: om bloemen en takjes op maat te knippen is een fijnere snoeischaar altijd handig.

voor bloemen: om bloemen en takjes op maat te knippen is een fijnere snoeischaar altijd handig. Lint of touw: voor het ophangen van de krans of als decoratie.

3. Bereid de bloemen voor

Snijd de bloemen op de juiste lengte, ongeveer 10-15 cm stelen zijn ideaal.

Verwijder overtollige bladeren, vooral aan de onderkant van de stelen.

Laat de bloemen even water absorberen in een vaas voordat je ze in de krans verwerkt, zodat ze vers blijven tijdens het maken.

4. Begin met de basis

Wikkel bijvoorbeeld groene bladeren of eucalyptus rondom het frame als basis. Dit geeft je krans een gevulde, natuurlijke uitstraling.

Bind de bladeren met bloembinddraad stevig vast aan het frame.

5. Werk van groot naar klein

Begin met de grotere bloemen en verdeel ze gelijkmatig over het frame. Dit zorgt voor een evenwichtig geheel.

Vul daarna de lege plekken op met kleinere bloemen, takjes en bessen. Dit geeft de krans volume en detail.

6. Draai de krans regelmatig

Terwijl je werkt, draai de krans af en toe om te zien hoe hij eruitziet van verschillende hoeken. Dit helpt om symmetrie te behouden.

7. Afwerking

Voeg als laatste stap eventueel lint, strikken of andere decoratieve elementen toe voor een persoonlijke touch. Wat jij het liefste ziet!

Als je bloemen snel verwelken, kun je ze met een lichte nevel water besprenkelen of eventueel vervangen.

8. Houd de krans fris

Bewaar de krans in een koele ruimte of spray hem regelmatig lichtjes met water om de bloemen fris te houden.

Als je de bloemen wilt drogen, kun je de krans gewoon laten hangen en zullen de bloemen natuurlijk uitdrogen.

Bloemenkrans met verse bloemen: inspiratie

Groenredactrice Charlotte maakte onlangs een bloemenkrans van boerenwormkruid die ze vond langs de wegberm.

En ook het internet staat bol van leuke inspiratie voor de meest uiteenlopende bloemenkransen met verse bloemen. Een kleine greep uit het aanbod:

Welke bloemen je ook kiest, het is zo ontspannend om creatief bezig te zijn! Veel succes met je bloemenkrans!

