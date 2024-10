5 bloemen uit de tuin die je prachtig kunt drogen

Een voorraadje gedroogde bloemen komt ontzettend goed van pas in de winter en tijdens de feestdagen. Deze vijf bloemen uit de tuin kun je makkelijk zelf drogen en zien er prachtig uit.

Bloemen uit de tuin zelf drogen

Een droogboeket uit de winkel kan een aardige duit kosten. Gelukkig is het een makkelijke klus om bloemen uit de tuin zelf te drogen:

Hortensia

Van gemengde boeketten tot kransen: hortensiastruiken geven je het hele jaar door bloemschik-plezier. Je kunt een hortensia langzaam laten indrogen door ze in een vaas met slechts 3 tot 5 cm water te zetten. De bloemhoofden hoef je pas weg te gooien als je het jaar erop nieuwe bloemen kunt plukken!

Judaspenning

De gedroogde zaaddozen zijn misschien nog mooier dan de bloemen. De glasachtige schijven met zaadjes in kun je op allerlei manieren verwerken. Je kunt er een mooie luchtige krans mee maken, enkele stengels als stilleven in een vaasje zetten of zelfs inkaderen met washitape.

Sierui

Gedroogde sierui lijkt net een bolletje vuurwerk! Je kunt de bloem drogen maar het is ook mooi om de bloem eerst in zaad te laten komen. Laat ze op natuurlijke wijze drogen in de tuin en haal ze pas binnen nadat ze hun zaden hebben losgelaten. Sommige mensen verven sierui, maar naturel is hij ook al mooi genoeg.

Engelwortel

Een echte showstopper is de enorme gedroogde stengel van engelwortel. Zo’n stengel kan wel 2 meter hoog worden. Voor je een aantal exemplaren naar binnenhaalt, is het aangeraden om de zaden even af te schudden. Zet een gedroogde engelwortel in een verloren hoek en je hebt meteen decoratie om U tegen te zeggen.

Juffertje-in-’t-groen

Ook deze bloemen worden gedroogd het vaakst gebruikt als ze in het zaad staan. De mooie, papierachtige bolle zaaddozen passen in zowat elk droogboeket. Laat zeker enkele uitgebloeide exemplaren staan, want het juffertje-in-’t-groen zaait zichzelf welwillend uit.

Craspedia

De gele trommelstokjes zijn een uitstekende droogbloem. Craspedia past perfect in een speels boeket, verliest nauwelijks kleur en is solo al een mooie blikvanger.

Niet te vergeten: grassen

Siergrassen zijn onmisbaar als je een droogboeket voller wilt maken. Een mooi exemplaar is Panicum ‘Frosted Explosion’ die je bijna het hele jaar door kunt gebruiken.

