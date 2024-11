Rozenbottels: zijn ze allemaal eetbaar?

In de zomer genieten we wekenlang van prachtige rozen. En na de bloei? Dan verschijnen bij veel soorten, als een soort extra cadeau, de rozenbottels. En die zijn minstens even interessant! Maar zijn alle rozenbottels ook eetbaar?

Welke rozen krijgen rozenbottels?

Klimrozen krijgen lange takken vol bottels, maar er zijn ook struikrozen die aantrekkelijke takken met bottels krijgen. Heb je zo’n exemplaar in je tuin staan? Wacht dan met snoeien tot maart en geniet eerst van deze herfstbonus! En dat kun je met al je zintuigen want rozenbottels zijn ook eetbaar.

Zijn alle rozenbottels eetbaar?

Rozenbottels zijn er in allerlei maten, vormen en kleuren. En ze zijn allemaal eetbaar. Maar of ze allemaal even goed smaken? Dat is voer voor discussie. Wat wel zeker is: alle rozenbottels zijn zeer rijk aan vitamine C. Je kunt er bijvoorbeeld jam, siroop of thee van maken.

Rozenbottels worden ook gebruikt voor tal van cosmetica en verzorgingsproducten. Nog een goede reden om de laatste uitgebloeide bloemen aan de struik te laten zitten.In het najaar zijn het bovendien echte blikvangers. Vogels pikken er in het najaar en de winter graag een graantje van mee.

Zo maak je zelf thee van rozenbottels

© Getty Images

Rozenbottelthee wordt traditioneel gemaakt van hondsroos (rosa canina), maar je kunt eigenlijk van alle bottels thee trekken.

Zelf proberen? Zo doe je het:

Pluk rozenbottels uit de tuin. Een ‘rijpe’ rozenbottel herken je aan de rode kleur én de hardheid. Rozenbottels mogen niet zacht zijn.

Spoel ze in water en snij beide uiteinden ervan, die heb je niet nodig voor de thee.

Hak ze nadien in kleinere stukjes.

Leg ze op bakpapier en laat ze dan enkele weken drogen aan de lucht in een donkere, goed geventileerde ruimte.

Wanneer ze goed droog zijn, verrimpeld en donkerder van kleur kun je er thee van maken. Zo makkelijk is het!

Bloemschikken met rozenbottels

Wil je alvast eens oefenen voor kerst? Bekijk dan snel deze video waarin bloemen-expert Gudrun Cottenier een krans van rozenbottels en veenbessen maakt:

Ontdek hier meer DIY met rozenbottels:

Dit vind je vast ook interessant

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!