Goeie vraag: kan mijn hond verkouden worden door mij?

Hatsjoe! Veel mensen lopen in de herfstperiode te snotteren en kuchen. Maar kan je hond je verkoudheid overnemen of tijdens natte, koudere periodes zelf verkouden geraken? Je leest het hier!

Hond verkouden?

Honden kunnen verkouden worden. Een normale hondenverkoudheid geeft zelfs dezelfde klachten als een menselijke verkoudheid:

een verstopte neus of loopneus

hoesten

niezen

tranende ogen

verhoogde temperatuur

lusteloosheid

Is je hond al op leeftijd of twijfel je aan de symptomen? Neem dan zeker contact op met je dierenarts. Hou in ieder geval je hond uit de buurt van andere honden, zelfs tot een week na het hoesten, want kennelhoest is zeer besmettelijk.

Tip: je kunt je hond laten vaccineren tegen kennelhoest. Heb je een hondje uit het asiel? Dan is hij hoogstwaarschijnlijk al gevaccineerd.

Je hoeft je echter geen zorgen te maken dat jij je hond kunt besmetten of omgekeerd. Want de verkoudheden worden namelijk veroorzaakt door twee verschillende virussen.

Hondengriep

Neem je een krakende en versnelde ademhaling waar bij je hond? Dan kan hij misschien wel de hondengriep hebben. De symptomen zijn gelijklopend met een hondenverkoudheid, buiten de veranderde ademhaling. Vaak merk je dan dat je hond sneller buiten adem is. Verzorg je viervoeter dan extra goed, want de hondengriep kan zich ontwikkelen tot een longontsteking.

Neem daarom meteen contact op met je dierenarts, want je hond voelt zich bij de griep vast belabberd. Eventuele antibiotica, veel rust en water helpen hem dan er snel weer bovenop!

Merk je verkoudheidsverschijnselen bij je hond op? Hou het verloop ervan dan goed in de gaten om andere, minder onschuldige, virussen op tijd te kunnen spotten.

Weet je zeker dat het om een onschuldige verkoudheid gaat? Dan kun je helaas niet veel meer doen dan je hond extra te vertroetelen. Hou je viervoeter in beweging, maar doe het rustig aan. Laat je hond wat minder uit dan normaal of kort je dagelijkse wandeling een beetje in. Je hond moet, net als jij wanneer je verkouden bent, vooral goed uitrusten. Zorg ervoor dat je kwispelende vriend voldoende drinkt en hou het binnen tocht- en vochtvrij.

Minder onschuldige verkoudheidskwaaltjes

Kennelhoest

Merk je een aanhoudende, droge blafhoest op? Dan kan je hond misschien wel kennelhoest hebben in plaats van een verkoudheid. Bij kennelhoest zijn de bovenste luchtwegen ontstoken. Het is een bronchitis die kan worden veroorzaakt door verschillende virussen en bacteriën. Kennelhoest gaat meestal vanzelf over na enkele weken, maar kan best vervelend zijn. Door de hoestbuien zal je hond misschien minder willen eten en drinken. Zorg er dus voor dat hij voldoende vocht binnenkrijgt.

Hondengriep of hond verkouden

