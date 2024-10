Hondenetiquette tijdens een boswandeling

’t Is herfst! Zowel mensen mét als zonder hond trekken eropuit voor een stevige wandeling. Hoe houden beide partijen het leuk voor elkaar in het bos?

Hondenetiquette? Dit zeggen onze lezeressen

Lezeres Diane: “Mijn hond Laika is altijd aangelijnd, want ze houdt niet van andere dieren. Ik probeer lastige situaties te vermijden door mijn route aan te passen, of door te vragen aan het andere baasje om zijn hond bij zich te houden. Beter voorkomen dan genezen.”

Lezeres Sofie: “Wij houden onze drie honden aan een ‘leeflijn’ van vijf tot zelfs tien meter. Fijn voor de hond. Als er andere mensen of dieren in de buurt zijn, worden ze korter aangelijnd. Een onverwachtse begroeting vinden onze honden niet zo leuk.”

Lezeres Karlien: “In onze straat woont een ‘doet-niks-hond’ met zijn ‘doet-niks-baasje’. Aan de rand van het bos haalt hij zijn hond van de lijn. Dat mag blijkbaar, want het is een ‘doet-niks-hond’ en die mogen los. Als wij de ‘doet-niks-hond’ zien, gaan wij de andere kant op, want hij komt altijd op ons afgerend. Mijn mening: neem je verantwoordelijkheid als hondenbaasje en laat je hond niet los in de buurt van aangelijnde honden of andere mensen en dieren. Toch?”

Lezeres Tamara: “Afstand houden is de mooiste etiquette, zowel voor wandelaars zonder hond als voor de hond zelf. Sommige honden zijn ook liever op zichzelf. Wist je dat in de hondencommunity daarom een geel lintje werd geïntroduceerd? Als een hond dat draagt, heeft hij nood aan ruimte. Omdat hij in training is, omwille van medische redenen, door loopsheid of noem maar op. Afstand houden, wordt dan extra geapprecieerd.”

Lezeres Helga: “Ik vind dat beide partijen hierbij een verantwoordelijkheid hebben. Kinderen lopen beter niet zomaar naar een hond toe. En fietsers die komen aangereden, bellen best even. Een hond kan anders heel erg schrikken en verkeerd reageren. Ik hou mijn hond dan sowieso dicht bij me, om een onverwachtse uithaal te vermijden.”

Lezeres Lea: “Door een nare ervaring met een agressieve hond ben ik bang voor onbekende loslopende honden. Als ik er tijdens mijn wandeling een tegenkom, blijf ik al van ver uitdrukkelijk stilstaan. Meestal worden ze dan vlug aangelijnd, maar nadien zie ik ze weer loslopen…”

Lezeres Viviane: “Ik woon net over de grens en daar zijn een paar losloopgebieden. Enkel daar loopt mijn hondje los. Kom ik een ander baasje tegen van wie de hond wel is aangelijnd, dan doe ik mijn hond alsnog aan de leiband.”

Getty Images

Tips van de hondencoach

Voor hondenbaasjes:

Laat je hond idealiter uit met een lange lijn, dat geeft hem ruimtegevoel, maar hou hem kort als er iemand aankomt .

. Laat je hond niet dag zeggen tegen andere honden. Niet elke hond houdt daarvan en dat kan problemen veroorzaken. Loop beter gewoon door .

. Nader je met je hond een gezin met jonge kinderen, hou de lijn kort en breng de hond naar je andere been, weg van de mensen die je tegemoetkomen.

weg van de mensen die je tegemoetkomen. Laat je hond niet zomaar aaien . Dat kan erg bedreigend overkomen voor het dier.

. Dat kan erg bedreigend overkomen voor het dier. Laat je hond loslopen in losloopgebieden, op voorwaarde dat hij overweg kan met andere loslopende honden en goed luistert naar commando’s.

Voor passanten:

Ga er als wandelaar niet van uit dat een hond benaderd wil worden . Pols eerst bij de eigenaar of het oké is, en doe het rustig en niet dwingend.

. Pols eerst bij de eigenaar of het oké is, en doe het rustig en niet dwingend. Komt een loslopende hond achter je aan, hou je rug naar hem, met je handen op je borst en geef hem geen aandacht. De kans is groot dat het dier je met rust laat.

De kans is groot dat het dier je met rust laat. Nader je iemand met een hond en geeft dat spanning, geef het baasje en de hond dan de ruimte door naar de andere kant van het pad te gaan en verder te wandelen.

Dit vind je vast ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!