Dierenhaar op je zetel? Zo verwijder je het makkelijk

Het is natuurlijk gezellig, je kat of hond die bij je in de zetel kruipt. Maar als je achteraf de haren bekijkt die achterblijven op je stoffen sofa, dan ben je vast minder tevreden. Gelukkig zijn er enkele makkelijke manieren om dierenhaar van je zetel te verwijderen.

Dierenhaar verwijderen van je zetel

1. Met de stofzuiger

Het is misschien niet je geliefde taakje, maar wel nog steeds effectief. Als je dieren in huis hebt, is de stofzuiger je beste vriend. Hangt er veel dierenhaar op de zetel, dan is dat natuurlijk de plek die je eerst aanpakt.

Let er wel op dat je het juiste opzetstuk voor je stofzuiger gebruikt. Niet alles is namelijk geschikt voor je stoffen zetel. Wist je trouwens dat er speciale opzetstukken bestaan voor het verwijderen van dierenhaar en pluisjes?

Vergeet ook zeker de vloer niet. Het haar van je kat of hond is doorgaans licht en wat op de grond ligt, heeft niet veel nodig om op te stuiven en op je zetel terecht te komen. Maak er dus een gewoonte van om regelmatig je vloer te stofzuigen. Vind je het te veel werk of heb je er gewoon de tijd niet voor, overweeg dan zeker een robotstofzuiger.

2. Met een raamwisser

Misschien hoef je de oplossing niet te ver te zoeken. Heb je een raamwisser in de schoonmaakkast liggen, maak dan het rubber een beetje vochtig en ga er voorzichtig mee over de bekleding van je zetel.

Nog een handigheidje dat je misschien tussen je poetsspullen vindt: rubberen schoonmaakhandschoenen. Maak ze net zoals het rubberen randje van de raamwisser een beetje nat en wrijf met je handen over het stuk van de zetel waar je het dierenhaar wilt verwijderen. Klop de haren boven de vuilnisbak van je handschoenen en spoel de resterende haartjes weg onder de kraan.

3. Met een microvezeldoek

Microvezeldoekjes hebben we intussen allemaal in huis. Ze zijn superhandig en bovendien ook veelzijdig. Zo kunnen ze je ook helpen om het dierenhaar van je zetel te krijgen. Je kunt het droog gebruiken of het licht bevochtigen en met een ronddraaiende beweging over de bekleding van je zetel gaan en zo alle haren meenemen.

4. Met een kledingroller of plakroller

Met dieren in huis heb je best een kledingroller of plakroller bij de hand. Dat is niet enkel handig om het katten- of hondenhaar van je kleding te rollen, maar je kunt er tussendoor snel even je sofa mee schoonwrijven.

5. Met een speciale dierenhaarverwijderaar

Natuurlijk bestaan er ook speciale dierenhaarverwijderaars. Deze vind je in de meeste dierenwinkels, maar ook online.

