7 redenen om voluit voor klimop te kiezen in je tuin

Klimop (Hedera helix) heeft een wat bedenkelijke reputatie in Vlaanderen. De plant zou muren beschadigen, bomen verstikken en moeilijk te temmen zijn. Maar is dat wel zo? Ontdek hier 7 goede redenen om voluit voor klimop te kiezen in je tuin, ondanks de negatieve verhalen die de ronde doen.

Klimop: laat je niet om de tuin leiden

Twijfel je over klimop in de tuin? Laten we beginnen met een misverstand de wereld uit te helpen!

Een veelgehoord bezwaar tegen klimop is dat het bomen en andere planten zou verstikken. Maar klimop gebruikt bomen enkel als ondersteuning en haalt geen voedingsstoffen uit de stam.

Gezonde, sterke bomen ondervinden hier weinig hinder van. Het probleem ontstaat pas wanneer klimop de kruin bereikt en het bladerdek overwoekert. Dit kan de boom minder zonlicht geven en verzwakken.

Af en toe snoeien en de klimop uit de kruin houden, voorkomt deze problemen en zorgt ervoor dat klimop en bomen harmonieus kunnen samenleven!

Kijk maar naar deze video:

Klimop in je tuin: 7 redenen om voor deze groene aanwinst te kiezen

Van privacy en biodiversiteit tot isolatie en luchtzuivering, deze plant is een echte meerwaarde voor je tuin. Dus overweeg je een groene, duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing voor je tuin of gevel? Geef klimop dan zeker een kans!

1. Groene privacy

Woon je in een drukke buurt of wil je wat meer privacy in je tuin? Klimop is een perfecte natuurlijke afscheiding. De dichte bladeren absorberen geluid en zorgen voor een groene, rustgevende muur tegen inkijk.

2. Duurzaam en wintergroen

In tegenstelling tot veel andere planten blijft klimop het hele jaar door groen. Dit betekent dat je zelfs in de winter geniet van een levendige tuin. Bovendien heeft klimop weinig onderhoud nodig en is hij extreem duurzaam omdat de plant nauwelijks extra voeding of water nodig heeft en heel lang meegaat.

3. Schuilplaats voor vogels en insecten

Klimop biedt een veilige haven voor vogels en nuttige insecten. In de dichte begroeiing vinden vogels een ideale nestplaats en in de late zomer trekken de bloemen bijen en vlinders aan.

Klimop bloeit namelijk in de late zomer en vroege herfst, meestal tussen september en oktober. Bestuivers zijn gek op de kleine, groengele bloemen.

De bessen die in de winter verschijnen, zijn dan weer een voedselbron voor tal van vogels.

© Getty Images

4. Extra isolatie voor je huis

In de zomer zorgt klimop voor verkoeling door de muren te beschermen tegen directe zonnestralen, en in de winter biedt het een extra laagje isolatie tegen de koude wind. Bovendien helpt het vochtproblemen te verminderen door muren minder bloot te stellen aan regen.

5. Mooie gevel

Wil je snel een saaie muur of omheining verbergen? Klimop is een van de snelst groeiende planten en kan in korte tijd een onaantrekkelijke gevel of schutting omtoveren tot een prachtige, groene wand. Het geeft je tuin meteen een charmante en natuurlijke uitstraling.

© Getty Images

6. Makkelijk in onderhoud

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is klimop vrij eenvoudig onder controle te houden met regelmatig snoeien. Door de plant jaarlijks te trimmen, voorkom je dat hij te wild wordt en zich op ongewenste plaatsen uitbreidt.

Tip! Klimop zonder snoeien

Wil je klimop op bepaalde plekken tegenhouden zonder snoeien? Wist je dat er schrikdraadsystemen bestaan die een lichte elektrische impuls afgeven? Hierdoor kan de plant zich niet vasthechten of omhoog groeien. Dit kan een handige oplossing zijn voor gevels, hekken of bomen die je vrij van klimop wilt houden zonder de hoogte in te moeten!

7. Betere lucht

Klimop staat bekend om zijn luchtzuiverende eigenschappen. De plant filtert schadelijke stoffen uit de lucht en zorgt zo mee voor een gezondere leefomgeving. Dit is vooral een voordeel in dichtbebouwde steden waar de luchtkwaliteit soms te wensen overlaat.

Soorten klimop

Niet alle klimop-soorten zijn hetzelfde. Je kunt kiezen tussen een groot scala aan varianten. Er is voor elk wat wils! Zo heb je:

Hedera helix (gewone klimop): de meest bekende soort, die snel groeit en zich goed hecht aan muren en schuttingen.

de meest bekende soort, die snel groeit en zich goed hecht aan muren en schuttingen. Hedera hibernica (Ierse klimop): heeft grotere bladeren en groeit sneller dan de gewone klimop, ideaal voor een snelle vergroening.

heeft grotere bladeren en groeit sneller dan de gewone klimop, ideaal voor een snelle vergroening. Hedera colchica (Kaukasische klimop): heeft dikkere, leerachtige bladeren en is iets beter bestand tegen koude winters.

heeft dikkere, leerachtige bladeren en is iets beter bestand tegen koude winters. Bonte klimopsoorten: varianten met wit- of geelgerande bladeren, zoals Hedera helix ‘Goldheart’, geven extra kleuraccenten in je tuin.

Tips voor het planten van klimop in de tuin

Klimop planten in je tuin is heel makkelijk. Hou rekening met deze tips en het kan niet mis gaan:

Standplaats: klimop groeit zowel in de schaduw als in de zon, maar in halfschaduw groeit hij het best.

klimop groeit zowel in de schaduw als in de zon, maar in halfschaduw groeit hij het best. Bodem: zorg voor een goed doorlatende, voedzame grond. Klimop is niet veeleisend, maar houdt van een humusrijke bodem.

zorg voor een goed doorlatende, voedzame grond. Klimop is niet veeleisend, maar houdt van een humusrijke bodem. Planten: graaf een ruim plantgat en meng wat compost door de aarde voordat je de klimop plant.

graaf een ruim plantgat en meng wat compost door de aarde voordat je de klimop plant. Snoeien: snoei ongeveer één keer per jaar om de plant in vorm te houden en te voorkomen dat hij te wild wordt.

snoei ongeveer één keer per jaar om de plant in vorm te houden en te voorkomen dat hij te wild wordt. Ondersteuning: geef de plant iets om tegenop te klimmen, zoals een schutting, muur of pergola. Doe je het niet, dan vormt hij een prima bodembedekker.

Veel succes!

Meer groene tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!