Gras maaien: wanneer de laatste keer voor de winter?

Het najaar komt eraan en dat betekent stilaan een groeistop van ons gras. Maar tot wanneer kun je je gras maaien om je gazon in topvorm de winter in te sturen? Je leest het hier:

Gras maaien: de laatste keer

Het blijft een beetje gokken: wanneer haal je voor de laatste keer je grasmachine tevoorschijn? En maai je het dan beter goed kort of laat je het beter wat langer?

Vroeger werd gezegd dat je het gras een laatste keer in oktober, ten laatste november maait, maar met het huidige klimaat kun je daar niet echt meer op rekenen. Het beste wat je kunt, doen is het weerbericht in de gaten houden. Want eens de nachtvorst in het land is, berg je je grasmaaier maar beter op.

Onze tip: kijk niet alleen naar de temperaturen, maar ook naar de voorspelde regen. Na een flinke bui drukt het regenwater de grassprieten omlaag en gaat het gras plat liggen. Als je dan het natte gras maait, mis je gegarandeerd stukken waardoor je gazon onregelmatig is afgereden.

De beste dag is dus een zonnige, droge dag vlak voor de eerste nachtvorst!

Gras maaien: met onze tips de winter in

Bij de laatste keer grasmaaien moet je erop letten dat je het gras niet te kort maait. Professionals raden een grashoogte van acht centimeter aan om de winter te overbruggen. Zet je stand daarom op bijvoorbeeld vijf centimeter. Na de laatste keer maaien groeit het gras immers nog een beetje. Door het gras iets langer te laten, voorkom je onkruid en vriesschade op het gazon.

