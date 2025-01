Plantenliefhebbers zonder groene vingers moeten helaas vaak een kamerplant weggooien nadat-ie het loodje legde. Een leuke, trendy én mooie oplossing daarvoor kunnen we vinden in de vorm van hydroponics, dat is het kweken en groeien van kamerplanten op water. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk?

In tegenstelling tot de normale manier van kamerplanten houden, komt er hier totaal geen aarde aan te pas. Dus je kunt je planten niet langer te veel of te weinig water geven, en je hoeft ze ook al helemaal niet meer te verpotten om de 2-3 jaar. Kamerplanten op water, da’s een win-win!

Kunnen alle kamerplanten in water groeien?

Wie al eens een stekje heeft genomen, weet dat planten snel kunnen wortelen in water. In theorie zouden alle planten dat moeten kunnen. De ene zal het al wat liever hebben dan de andere, natuurlijk.

Enkele soorten die verzot zijn op een watergroei: Sygonium, Phildendron, Pothos, graslelie, Dracaena, Tradescantia, Pilea en Rhipsalis

Ook leuk om als hydroponics te houden: kruiden zoals rozemarijn en salie, en boompjes zoals eik en avocado.

Hoe ‘verpot’ je van aarde naar water?

De makkelijkste manier om kamerplanten succesvol op water te houden, is door ze te laten groeien als stekje. Een stekje begint namelijk al direct in water waardoor de wortels zich niet hoeven aan te passen.

De meeste kamerplanten die nu in aarde groeien kun je zonder problemen ‘verpotten’ naar een watergroei. Het enige dat je nodig hebt, is een mooie glazen vaas of pot waarin je de plant gaat kweken. Er bestaan heel wat speciale bokalen die gemaakt zijn voor hydroponics. Die hebben dan zo’n versmalling waarop de plant kan steunen. Maar een lege glazen fles of bokaal kan perfect dienst doen voor kleinere planten.

Zo begin je eraan:

Haal de plant uit de pot en verwijder zoveel mogelijk aarde zonder de wortels te beschadigen. Spoel de wortelkluit onder lauw water tot alle aarde weg is. Knip alle slechte wortels weg, zodat je enkel nog mooie, witte wortels overhoudt. Zet de plant in het reservoir en vul met water tot de wortels net onder staan. Gebruik hiervoor lauw regenwater (of flessenwater), daar zitten meer mineralen in én dan krijg je geen kalkrand. Knip alle bladeren weg die in het water hangen, want dat kan schimmel veroorzaken.

Kamerplanten op water onderhouden

Eens je kamerplant op water staat, hoef je die enkel nog te onderhouden. En dat is behoorlijk eenvoudig!

Vul het water regelmatig bij tot de wortels helemaal onder staan.

Ververs om de 2 maanden het water van grote reservoirs, en om de maand dat van kleinere. De wortels hebben zuurstof nodig, dus regelmatig nieuw water toevoegen of integraal verversen, is cruciaal.

Een scheutje plantenvoeding om de paar maanden zal je plant deugd doen. Wie enkel kraantjeswater gebruikt, moet vaker plantenvoeding toedienen.

Combineer meerdere planten in één reservoir. Sommige kamerplanten, zoals Pothos, groeien bijzonder goed in water en geven daardoor veel groeihormonen af. Moeilijkere stekjes, zoals Ficus, hebben daar baat bij en zullen veel sneller wortelen in dat water.

Af en toe een mespuntje actieve kool kan schimmels voorkomen.

