De een steekt graag een krans, de ander schikt liever een boeket in een vaas… met deze 3 kerstgroen-duo’s is de keuze aan jou: kies je voor een kerstboeket of kerstkrans?

3 stijlen, 3 duo’s

Hang je met kerst steevast een krans aan de voordeur of boven de schouw? Of versier je liever je tafel met een volumineus boeket? We laten jou helemaal de keuze, want met één assortiment aan bloemen en groen maakten we niet een, maar twee creaties. Nu de stijl nog: ga je voor nieuw klassiek in tinten van roze en rood, voor elegante luxe met geel en goud, of voor pure romantiek met zachte pastels?

Duo 1: kerstboeket of kerstkrans, nieuw klassiek

Ons meest klassieke kerstduo combineert zacht bruinrood met rozerood, perzik en sober grijsgroen. Verrassend!

Dit heb je nodig

• Perzikkleurige hanenkam (Celosia Reprise Rose Feiko) • roestrode chrysant (Bigoudi Red) • rozenrode anjer (Dianthus Rhapsody) • rode hortensia (Hydrangea Rodeo Red) • grijsgroene eucalyptus cinerea • sparrengroen (Nobilis Witband) • Phillica • tijm • Hibiscus Bicolor Froom in knop • Eucalyptus Boules – alle materialen zijn vers en te vinden/bestellen in het tuincentrum of bij de florist. En ook nog… Voor het boeket: een pot van gekleurd glas of geglazuurd aardewerk. Voor de krans: oasiskrans (⌀ 40 cm) met plastic houder • fuchsia lint • kram.

Zo schik je het boeket

Verdeel een 5-tal takken eucalyptus in kleinere takken en schik deze in de vaas als basis; laat één tak er wat bovenuit springen.

Zet er 2 grote sparrentakken bij, een links en een rechts, schuin naar het midden van de vaas toe.

Snij 3 hortensia’s vrij kort aan en verdeel ze over de pot. Snij 5 anjers schuin bij op verschillende hoogtes en voeg ze toe. Snij 7 hanenkammen schuin bij – deze mogen lang blijven – en zet ze in de vaas.

Voeg telkens 3 takjes phillica, tijm en hibiscus toe om het boeket extra weelderig te maken. Eindig met 3 takken eucalyptus boules vooraan in de vaas.

Schiktip! Een compact boeket is aan alle kanten mooi gevuld. Draai je vaas daarom beetje bij beetje.

Zo maak je de krans

Leg de oasiskrans ondersteboven in een bak met water zodat hij zich kan volzuigen.

Knip telkens 2 handen vol ± 8 cm korte takjes van de eucalyptus en het sparrengroen. Verwijder onderaan voor ± 1/3 blad en naalden en steek de takjes schuin in de oasis, gelijkmatig verdeeld over de hele krans.

Snij 5 hortensia’s, 10 chrysanten, 10 anjers en 10 hanenkammen heel kort schuin bij en verdeel ze over de krans; vergeet ook de buiten- en binnenkant niet!

Knip ± 10 cm lange takjes van eucalyptus Boules, Phillica, Hibiscus en tijm en vul er de krans verder mee aan; het groen mag wat meer uit de krans steken.

Knip van het lint 3 eindjes van 50 cm en maak er een volumineuze, losse strik mee. Knip de 4 uiteinden van 2 stukken lint net onder de knoop af en steek de strik met een kram door de knoop in de krans. Plooi de lussen van de strik mooi open.

Steektip! Geef oasis rustig de tijd om zich volledig vol te zuigen met water, anders blijven sommige stukken droog en krijgen niet alle stelen water.

Duo 2: kerstboeket of kerstkrans, elegant luxueus

Het hipste kerstduo oogt natuurlijk en toch ook een tikje luxueus, in zachte tinten van geel, abrikoos en beige, met een subtiele dosis goud.

Dit heb je nodig

• Eucalyptus Stuartiana (gepreserveerd, geel) • varens (gepreserveerd, abrikoos) • judaspanning (Lunaria, gedroogd, naturel) • Stingball (gedroogd, naturel • Eucalyptus Populus (gedroogd, goud) – gepreserveerd groen is te vinden in gespecialiseerde tuincentra/te bestellen bij de florist, gedroogd materiaal in de bloemschikafdeling. En ook nog… Voor het boeket: een brede gele glazen vaas. Voor de krans: een goudkleurige metalen hoop (⌀ 50 cm) • klosje groen wikkeldraad • goudkleurig lint.

Zo schik je het boeket

Vul de vaas met 2 bosjes (± 8 takken) geel gekleurde eucalyptus. Laat ze mooi lang en steek ze schuin naar het midden toe.

Verdeel een 5-tal varens gelijkmatig tussen de eucalyptus. Draai ook hier de vaas om en om voor een evenwichtig resultaat.

Licht het geheel op met 3 takken gedroogde stingball en 5 takken judaspenning; laat de lange takken schuin uitsteken.

Voeg als laatste een paar takken gouden eucalyptus toe. Steek ze op verschillende punten onderaan het boeket in de vaas zodat ze mooi afhangen.

Weetje! Gepreserveerde bloemen of groen worden niet aan de lucht gedroogd, maar behandeld met een oplossing waardoor ze hun vorm en natuurlijke kleur behouden en dus levensecht blijven ogen.

Zo maak je de krans

Knip van elk materiaal een handvol takjes van ± 10 cm en leg ze klaar in nette hoopjes.

Maak toefjes van telkens 3 à 4 soorten materiaal en bind ze op met groen wikkeldraad. Knip de onderkant van de steeltjes zo kort mogelijk bij.

Wikkel met de binddraad een 1ste toefje – de steeltjes tegen de klok in– vast op de metalen hoop met een paar wikkelingen.

Leg het 2de toefje er dakpansgewijs op, zodat de wikkelingen gecamoufleerd worden, en wikkel dit opnieuw vast. Wikkel zo verder tot de hoop voor iets meer dan de helft gevuld is. Knip de wikkeldraad af en knoop goed vast.

Wikkel nog een 3 à 4-tal toefjes – de steeltjes met de klok mee – vast op de hoop, aansluitend op het eerste deel van de krans. Bevestig de wikkeldraad opnieuw en knip hem af.

Knoop een stuk goudkleurig lint rond de plek waar de beide kransdelen elkaar raken. Knoop nog een stuk lint om de hoop om de krans op te hangen.

Duo 3: kerstboeket of kerstkrans, beetje boho

Het meest romantische kerstduo verleidt met zachte pastels en een nonchalante, fluffy look. Voor wie houdt van een speelse creatie.

Dit heb je nodig

• Japanse cipres (Cypres Boulevard) • Himalaya jeneverbes (Conifeer Juniperes Meyeri) • Conifeer Rosé Goud gespoten • Kaaps Groen (Leucadendron Cumosum) • Limonium (abrikoos) • Tijm • Asparagus (champagne) • Grevillea Misty Red • Hypericum Coco Gelato • Kaaps Groen Plumosum – alle materialen zijn vers en te vinden/bestellen in gespecialiseerde tuicnentra en de florist. En ook nog… Voor het boeket: een strakke pot met matte look. Voor de krans: • een strokrans (⌀ 40cm) • groen wikkeldraad • lange krammen (bloemschikwinkel).

Zo schik je het boeket

Snij een 5-tal takken van elke coniferensoort en van de tijm een stukje schuin bij en schik ze in de vaas als basis.

Kort 10 takken Limonium in en verdeel ze tussen het groen. Verdeel 5 takken gekleurde conifeer over de beide zijkanten. Zet de gekleurde asparagus en de Grevillea tussenin en laat beide een beetje uitsteken.

Snij 5 takken Hypericum en 5 takken Kaaps Plumosum schuin bij en werk er het boeket mee af.

Schiktip! Even speels maar net iets anders dan rozenbottels en klassieke rode bessen zijn de toortsjes van Kaaps groen en witte hypericumbessen.

Zo maak je de krans

Knip van alle materialen 10 takjes van ± 15 cm. Draai de wikkeldraad een paar keer goed vast rond een kram en prik deze onderaan in de strokrans. Wikkel de draad een paar keer rond de krans.

Wikkel een 1ste toefje van 3 à 4 verschillende soorten takjes vast met de steeltjes tegen de klok in en de bloemhoofden naar links gericht. Omwikkel de krans van rechts naar links en van onderen naar boven. Trek de wikkeldraad stevig aan en omwikkel de toef een paar keer zodat deze goed vast zit.

3 Leg er dakpansgewijs een 2de toefje groen bovenop, zo dat de bloemhoofden de steeltjes van de vorige camoufleren en wikkel opnieuw stevig vast. Werk zo verder tot de krans volledig gevuld is; wissel de materialen goed af en breng er een volgorde in, zodat de materiaal systematisch terugkomen.

Wikkel de draad weer vast rond een kram, knip de draad af, trek hem een laatste keer goed aan en prik de kram weer onderaan in de krans. Vul eventuele gaten in het groen op met losse takjes die je met extra krammen rechtreeks in de krans vaststeekt. Stop de krammen weg onder andere materialen.

Steektip! Wanneer je grote takken in kleinere verknipt, let er dan op dat die bovenaan mooi zijn; je wilt geen afgesneden takjes uit je krans zien steken.

Meer tips:

