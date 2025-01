Wie dit jaar koos voor een kerstboom met kluit kan hem nu uitplanten en volgend jaar opnieuw versieren. Met wat handige tips plant je hem uit in de tuin én blijft hij rond en gezond zodat je er nog vele kersten lang van kunt genieten.

Kerstboom uitplanten in de tuin

Toegegeven, een kerstboom uitplanten én gezond houden voor de jaren nadien is geen sinecure. Ook op de Libelle Nest-redactie is het al een paar keer mislukt. De bomen stierven na een tijdje af omdat ze niet veel energie meer hadden, omdat het te droog was, of omdat we niet de juiste plek gaven.

Enfin, je leest het: je moet met een aantal zaken rekening houden om dit project te doen slagen. Vorig jaar lukte het wonderwel, dus geven we je graag onze tips mee.

1. Acclimatiseren

Is je kerstboom ontdaan van alle bling bling, dan is het tijd om hem buiten te laten acclimatiseren aan de koudere temperatuur. Zet hem met plastic pot op je terras of in je tuin. Waait het hevig? Zet hem voor de zekerheid dan nog eens in een stevigere buitenpot. Let erop dat het water kan wegsijpelen, vooral wanneer het vriest.

Plaats hem op een beschutte plek. De eerste week zet je de boom enkel overdag buiten en ’s nachts in de garage of een andere koele ruimte. De boom moet namelijk langzaamaan wennen aan de koude. Doe je dit niet, dan krijgt je boom een te grote shock en gaat hij als een gek proberen compenseren door al zijn kracht op te slaan in de wortels waardoor de naalden allemaal zullen afvallen.

Na ongeveer een weekje heen en weer gesjouw, mag je boom nu ook ’s nachts buiten blijven. Na nog een week, kun je hem een plekje geven in de tuin. Sparren en dennenbomen verkiezen een rijkelijke, goed doorlatende grond in halfzon en uit de wind.

Wist je trouwens dat je je boom perfect als terrasplant kunt houden? Geef hem dan een plaats uit de wind en met wat lichtjes in, zo kan hij ook in de zomer je buitenfeestjes sfeer geven!

Een spar of dennenboom is het hele jaar door een aanwinst op je terras © Getty Images

2. De grond in

Wil je hem in de grond en heb je een perfecte plaats gevonden? Graaf dan een gat dat iets hoger en breder is dan de pot. Om een kerstboom te kunnen hergebruiken, is het beter om de boom in de pot te laten. Doe je dit niet, dan is het moeilijker om hem uit te graven en de wortels niet te beschadigen. Mag hij permanent in de tuin blijven wonen? Dan kun je de kerstboom met blote kluit uitplanten. Plant de boom enkel uit wanneer het niet vriest.

Zet de boom in het gat en stamp de aarde goed aan zodat de kerstboom stevig met pot en kluit in de grond zit. Je kunt eventueel ook een steunpaal plaatsen, maar bij een boom in pot is dat meestal niet nodig.

Het allerbelangrijkste is nu voldoende water geven. Vergeet ook de periode nadien geen water te geven. Vooral in het voorjaar en in de zomer stijgen zo zijn overlevingskansen. Je moet hem dus af en toe controleren, het hele jaar door. Leg rond de boomspiegel een dikke laag mulch om uitdroging te voorkomen.

Veel succes!

Nog meer boomplezier?