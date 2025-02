Tijd om dahlia’s te kopen: 6 tips bij keuzestress

Ben je ook in de ban van de dahlia-manie die er momenteel heerst? Wij ook, want wie wil nu niet genieten van deze kleurvedetten in de (na)zomer. Hoog tijd om nu dahlia’s te planten! Enkele tips voor een vruchtbare knollenjacht:

Dahlia’s kopen: welke soort?

Zin om binnenkort knollen van dahlia’s te kopen? Dan helpen deze tips bij keuzestress!

1. De Vlaamse soort

Wist je dat de allereerste botanische dahlia’s in België zijn geplant rond 1805 in de plantentuin van Gent? Van daaruit kende de dahlia (Dahlia) al snel een weergaloos succes.

Siertelers begonnen nieuwe variëteiten te kweken en de bloem te veredelen. Zo ook vader en zoon Romaan en Clement Andries. Zij scheerden begin twintigste eeuw hoge toppen met hun dahlia’s en waren zelfs hofleverancier van het Vaticaan. Koop je dus een dahlia Andries Wonder, Andries Superba, of Andries Orange As? Weet dan dat deze uit Vlaamse grond geboren zijn!

De dahlia Andries Oranje As is niet frequent verkrijgbaar, maar wat een mooi exemplaar:

Net als de variëteit Andries Wonder:



2. De oudere soort

Een van de oudste veredelde variëteiten is de kleine pompondahlia ‘Yellow Gem’, gecultiveerd in 1914. De geschiedenis vertelt dat deze dahlia bijna verloren is gegaan omdat klanten steeds uitbundigere en grotere dahlia’s wilden.

Telers dumpten dan maar de Yellow Gem-knollen massaal in de vuilbak. Gelukkig bleven nog een paar exemplaren over en kun je vandaag nog steeds genieten van dit schattige bloempje.

© Old House Gardens

Volgens sommige bronnen werd deze enkelbloemige dahlia Union Jack zelfs al geregistreerd in 1882. Een oldie but goldie, dit kranige dahliaatje!

© stanford.edu

3. De populairste soort

Zachtere, rustgevende kleuren zijn een grote hit bij de hedendaagse dahlia-liefhebbers. Zo zijn de variëteiten Café au Lait en Wizard of Oz ongelooflijk populair.

Geen wonder, want ze passen in iedere tuinborder en leveren de prachtigste boeketten op. Het zijn trouwens ook geliefde bloemen op huwelijksfeesten.

Dahlia Café au Lait:

Dahlia Wizard of Oz:

4. De vrolijkste soort

Van deze bloemen word je gewoon blij! Is er nog een betere reden om voor geluksmakers als Bumble Rumble of Gitts Crazy te kiezen?

Dahlia Gitts Crazy:

Dahlia Bumble Rumble:

5. De bij-vriendelijkste soort

Toegegeven, weelderige pompon-dahlia’s of dahlia’s met een waterval aan bloemblaadjes zijn subliem, maar niet echt geliefd bij onze bestuivers. Hoe moeten ze namelijk aan al die lekkere nectar geraken?

Geef hen maar enkelbloemige soorten. Leg ze dus zeker in je winkelmandje, want ze zijn een welkome verandering tussen de drukkere soorten.

Dahlia Giggles:

Dahlia Totally Tangerine:

6. Perfect in de pot-soort

Uiteraard kun je ook van dahlia’s genieten als je geen tuin hebt. Je plant ze namelijk makkelijk in een mooie pot.

Kies dan wel voor lage soorten als de Dahlegria Tricolore of de Wittem. Die worden niet hoger dan 50-60 centimeter.

Dahlia Dahlegria Tricolore:

Dahlia Wittem:

Dahlia’s kopen: de beste knollen

Dahliaknollen koop je in zowat elk tuincentrum en je hebt een waaier aan mogelijkheden online. Maar echt goed kiezen, doe je door op zoek te gaan naar het bio-label op de verpakking.

Dan ben je er namelijk zeker van dat er geen insecticide in de knollen zit. Bovendien zijn ze geteeld zonder kunstmest. Gelukkig vinden steeds meer siertelers de weg naar biologisch telen, ook al is dat geen evidentie met de strenge vereisten. Chapeau daarvoor!

Hier koop je online bio-dahliaknollen:

