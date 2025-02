Tropische planten: hoe nuttig zijn ze in de tuin?

Ook in Vlaanderen hebben we ons eigen ecosysteem met inheemse planten en dieren. Dat wil zeggen dat alles wat hier al duizenden jaren leeft, van de kleinste microbe tot de hoogste eik, met elkaar in verbinding staat. Maar wat als je gek bent op tropische planten? Kun je die zonder iets of iemand te storen zomaar in de tuin planten?

Balans tussen inheemse en tropische planten

Elk levend organisme binnen ons ecosysteem heeft een eigen rol om onze biodiversiteit in stand te houden. Maar wat met al die tropische planten die we zo mooi vinden, maar eigenlijk van de boot uit een land hier ver vandaan komen? Verstoren zij dan niet het ecologische evenwicht? Het antwoord is grotendeels neen.

Exotisch versus tropisch

Exotische en tropische planten worden weleens met elkaar verward.

Tropische planten zijn maar een klein onderdeel van exotische planten. Onder exotische planten verstaan we alle planten die niet van nature voorkomen in Vlaanderen, dus planten niet enkel uit tropische gebieden maar ook bijvoorbeeld uit Noord-Amerika of Rusland.

De meeste schadelijke en invasieve exotische planten zoals Japanse duizendknoop, snelgroeiende bamboe of grote berenklauw komen niet uit de tropen. Er zijn zelfs maar weinig tropische planten die een overwoekerend gevaar kunnen betekenen voor ons ecosysteem.

Maar nog, ze kunnen zelfs nuttig zijn voor de biodiversiteit.

Er zijn soorten die voedsel en een nestplek aan verschillende vogels, insecten en kleine zoogdieren geven zonder andere inheemse planten te verdringen.

of zorgen ervoor dat het regenwater beter wordt opgenomen in de grond.

of zorgen ervoor dat het regenwater beter wordt opgenomen in de grond.

Liefhebbers van tropische planten in de tuin hebben dus geluk: het overgrote deel kan in harmonie samenleven met inheemse planten.

Trop = trop(isch)

Een minder goed idee is om je tuin enkel vol te zetten met tropische planten. Inheemse planten blijven belangrijker voor bestuivers en zijn vaak de enige waard- en drachtplanten voor vlinders. Een bonte mengeling met misschien iets meer inheemse beplanting is alvast een betere optie.

5 makkelijke tropische planten

Je zou het misschien op het eerste gezicht niet denken, maar deze planten komen wel degelijk uit de verre tropen. Ondertussen zijn ze hier zo ingeburgerd en gecultiveerd dat niemand er nog vanop kijkt als ze opduiken in de tuin. Ze passen dan ook perfect in onze Vlaamse grond:

1. Hibiscus

Een prachtige en veelzijdige plant met opvallende bloemen die bovendien maar weinig verzorging vraagt. De bloemen zijn eetbaar en worden gebruikt in thee, salades of als decoratie in een glaasje bubbels.

2. Vlinderstruik

Over de vlinderstruiken is al vaker gediscussieerd. Sommige tuiniers vinden dat deze struiken met hun mierzoete nectar en snelle groeiwijze te veel bijen en vlinders weglokken van inheemse planten waardoor minder bestuiving plaatsvindt. Anderen zien er dan weer geen graten in en genieten volop van de geur, kleur en het gefladder rondom de struik.

3. Fuchsia

Wie houdt van sierlijke, kleurrijke juweeltjes zal vast extra hard genieten van de honderden soorten fuchsia’s, ook wel bellenplant genoemd.

4. Passiebloem

Twee soorten passiebloemen overleven in onze contreien goed en zijn redelijk winterhard. Dat zijn de blauwe passiebloem (P. caerulea) en de witte variëteit: Passiflora caerulea ‘Constance Elliott’. Een mooie klimmer met uitzonderlijke bloemen!

5. Trompetbloem

