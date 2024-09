Zelf knoflook planten? Nu doen!

Beginnen de lekkerste gerechten niet bijna altijd met ‘snipper een teentje knoflook’? Inderdaad! En net daarom verdient deze eeuwenoude groente ook een plekje in jouw tuin!

Altijd verse knoflook in huis

Neen hoor, in september en oktober valt het moestuinseizoen nog niet in slaap. Het is de ideale periode om trage groeiers als knoflook te planten. Op die manier heb je al van bij de start van het volgende moestuinseizoen altijd verse look in huis. Het plantje vraagt bijna geen onderhoud en neemt nauwelijks plaats in je tuin in. Omgekeerd evenredig met de opbrengst, dus!

Knoflook planten: zo doe je het

Wim Lybaert legt in zijn boek ‘Mijn Moestuin’ uit hoe het moet:

Maak de teentjes voorzichtig los van de lookbol. Elke bol telt gemiddeld acht à tien teentjes. Meestal heb je voor één gezin aan vijf bollen genoeg voor een heel jaar!

Graaf elke 15 centimeter een putje van 9 centimeter diep, met 25 centimeter tussen de rijen. Geen tuin? Je kunt knoflook ook in pot planten!

Plant de teentjes met de vlakke kant naar beneden.

Vul de gaten met losse aarde en duw goed toe. Geef water als je in een erg droge periode plant, anders niet.

Look planten doe je in september of oktober. Beeld: Getty Images

De look vormt zijn loof in november en december. Vanaf mei begint de bol zelf pas te verdikken. En ook hier geldt: hoe meer zon, hoe hoger de opbrengst.

Tip: Look groeit het best op onbemeste grond en op een bed waar dit jaar nog géén familielid groeide, bijvoorbeeld ui, sjalot of prei.

Flink geoogst? Bewaar je look dan op een droge, donkere plek.

Knoflook planten voor extra kracht?

Wist je trouwens dat knoflook door de oude Egyptenaren werd gezien als een bron van kracht en uithoudingsvermogen? Volgens de overleveringen werd er knoflook gegeven aan de arbeiders die de piramides bouwden om hun energie en gezondheid te versterken. Het was zelfs zo belangrijk dat er stakingen uitbraken wanneer de arbeiders niet genoeg knoflook kregen! Dat moet daar een ‘geurig’ werkje geweest zijn!

En koken maar!

