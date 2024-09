Winterpostelein zaaien, kweken en klaarmaken: zo doe je dat

Nu de zomer op z’n einde loopt, is ook de laatste periode van het moestuinseizoen aangebroken. Er zijn steeds meer lege plaatsen in de moestuin, en er valt ook minder te oogsten. Wil je toch nog wat zaaien? Dan is winterpostelein zeker een aanrader!

Met z’n frisgroene blaadjes is winterpostelein (Claytonia perfoliata) een echte meerwaarde in elke najaarstuin. En dat ziet er niet alleen leuk uit. De plant is ook nog eens bijzonder lekker én veelzijdig. De romige, vlezige blaadjes kunnen rauw worden verwerkt in een slaatje, maar evengoed gestoofd worden zoals spinazie.

Winterpostelein zaaien en kweken

Maar opgelet: deze bladgroente wordt niet graag verplant. Kies dus direct een goed plekje in de moestuin waar je ter plaatse kunt zaaien. Nu de dagen wat korter en koeler zijn, is dat idealiter ook een plaats die veel zon krijgt. Winterpostelein zaaien doe je dus in volle grond én volle zon.

Je kunt in rijtjes of breedwerpig zaaien , zodat je een veldje winterpostelein krijgt.

, zodat je een veldje winterpostelein krijgt. De zaadjes kiemen alleszins vrij snel en na 7 à 8 weken zijn de eerste blaadjes oogstklaar.

Knip de blaadjes dicht bij de grond af en laat bij het hart de steeltjes een paar centimeter boven de grond. Zolang je het hart van de plant niet beschadigt, zal het plantje blaadjes blijven krijgen. En ook handig meegenomen: de plantjes hebben nauwelijks last van ziektes en ongedierte.

De kleine, witte bloemetjes van winterpostelein

Het leuke aan winterpostelein is dat het zichzelf makkelijk uitzaait én wordt uitgezaaid door mieren. Winterpostelein krijgt heel kleine, witte bloemetjes die snel zaad vormen. Als je ze niet afknipt, vallen de zaadjes op de grond en zul je volgend jaar – zodra de temperaturen zakken – her en der nieuwe plantjes zien opduiken. De zaadjes kiemen meestal pas wanneer het najaar in aantocht is, dus je hoeft geen schrik te hebben dat er opeens winterpostelein tussen je boontjes en tomaten zal groeien.

Aan de zaadjes van dit leuke plantje hangt een zogenaamd ‘mierenbroodje‘ of elaiosoom. Mieren zijn zo verzot op dit aanhangsel aan zaden of vruchten dat ze het zelfs meenemen naar hun nest. Zodoende nemen ze ook heel wat zaadjes mee op trektocht en worden die verspreid over jouw tuin. Mieren zaaien dus als het ware winterpostelein voor jou uit. Handig, toch?

Winterpostelein in de keuken

De vlezige blaadjes van winterpostelein doen denken aan spinazie en kunnen ook zo worden gebruikt. Met z’n zachte en romige smaak past deze bladgroente in heel wat gerechten. Laat je inspireren door deze aanraders!

Wist je trouwens dat winterpostelein bijzonder gezond is? De groene blaadjes bevatten heel wat mineralen, zoals calcium, ijzer, magnesium en kalium, en vitamines A, B, C en E. En ze zijn ook rijk aan omega 3-vetzuren.

Nog meer genieten van fris groen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!