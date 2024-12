Plant bijna dood? Zo kun je ‘m toch nog redden

Merk je dat jouw groene vriend zijn einde nabij is, maar wil je hem toch nog een kans geven om te overleven? Onderstaande tips kunnen helpen om je plant te redden van de dood:

Zet de plant op een andere plek

Door je plant op een totaal andere plek te zetten, verander je zijn leefomstandigheden. Te veel of te weinig zon of schaduw is niet erg gunstig voor je plant. Verschillende plekken uitproberen is dus de boodschap!

Kies de juiste pot

Niet alleen de plaats van je kamerplant is bepalend voor zijn overlevingskansen, het is ook belangrijk dat hij in de juiste pot zit. In een te kleine pot kunnen de wortels zich namelijk niet voldoende ontwikkelen. Door hem in een grotere pot te zetten, krijgt hij wat meer ademruimte.

Hou het weer in de gaten

Voor je buitenplanten is het belangrijk om de weersvoorspellingen goed in de gaten te houden. Geef ze bij een hittegolf extra water, zet ze bij hevige regen onder een afdak en dek ze af bij windvlagen. Vooral oude planten hebben extra zorg nodig bij extreme weersomstandigheden.

Let op de bodem

Een dorre grond kan wel wat extra water en bemesting gebruiken. Een erg droge grond? Zet de plant dan in een emmer met lauwwarm water. Bij een te vochtige grond kun je een paar oude kranten in de bloempot leggen om het vocht te absorberen. Geef je potplanten ook op tijd verse potgrond.

Blijf de blaadjes bijknippen

Oude blaadjes vragen ook energie van je plant. Knip ze dus tijdig weg, zodat de plant al zijn energie kan steken in nieuwe, groene blaadjes.

Plant bijna dood? Kijk naar je waterhuishouding!

Signalen dat je je plant te veel water geeft

Rottende bloemknoppen die afvallen, gelige blaadjes … Een plant die te veel water gekregen heeft, is meestal geen fraai zicht. Als de stengel en onderste blaadjes ook gaan rotten, is het te laat om je plant te redden. Maar zolang je daar geen problemen ziet, kun je beginnen met je reddingsoperatie. Dat doe je als volgt:

Zet je plant in een warme kamer en geef absoluut geen water.

Laat de potgrond zo zeven à tien dagen rustig uitdrogen .

. Haal na die periode je plant even uit de pot.

Zijn de wortels mooi wit? Hoera, dan heeft je plant het gehaald!

Je mag de plant nu – voorzichtig – weer wat water beginnen geven.

Signalen dat je je plant te weinig water geeft

Hangen de blaadjes van je plant er slapjes bij of zijn ze donkerder van kleur? Dat kan wijzen op een watertekort en dan geef je je plant dus best wat meer water. Is de potgrond vollédig uitgedroogd? Zet dan je plant met binnenpot 15 minuten (of tot de grond helemaal doorweekt is) in een emmer water. Besproei de plant vervolgens ook lichtjes met een plantenspuit.

Extra tip: als je potgrond turf bevat, voeg dan een druppeltje ecologisch afwasmiddel toe aan de emmer water. Daardoor zal de turf het vocht sneller opnemen. Wil je in de toekomst vermijden dat je potgrond te snel uitdroogt? Zet dan je plant na aankoop meteen in turfvrije grond.

