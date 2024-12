Gezonde kamerplanten zijn doorgaans minder vatbaar voor ziektes en plagen, maar toch bestaat er een kleine kans dat ze besmet geraken. Dat betekent gelukkig niet meteen de doodsteek, want als je tijdig ingrijpt is je plant er zo weer vanaf. Ontdek hier welke plantenziektes er zoal zijn, hoe je ze kunt herkennen én behandelen:

Plantenziektes en -plagen: zo herken en behandel je ze

Virussen, schimmels, bacteriën of insecten kunnen je planten aantasten. Als je ze tijdig ontdekt, zijn de meeste plantenziektes perfect te behandelen en is je groene vriend er in geen tijd weer bovenop. We sommen de meest voorkomende ziektes en plagen bij kamerplanten voor je op én leggen uit wat je eraan kunt doen.

Bladluis

Bladluis is een van de meest voorkomende plagen bij kamerplanten. Het zijn minuscule, zwarte beestjes die het sap uit de bladeren zuigen, waardoor die uiteindelijk bruin kleuren. Gelukkig zijn bladluizen gemakkelijk te bestrijden. Besproei je plant met een mengeling van water en afwasmiddel of spoel hem af met koud water tot er geen bladluis meer te bespeuren is. Ontdek hier nog meer tips tegen bladluizen.

Wolluis

Merk je kleine, witte bolletjes op je plant? Dat betekent dat hij wordt geteisterd door wolluis. Net als andere luizensoorten steelt hij de voedingsstoffen uit de bladeren, waardoor ze afsterven. Daarnaast scheiden wolluizen ook honingdauw af (= het plakkerige goedje dat je soms terugvindt op de bladeren van je kamerplant), wat schimmels vormt. Je kunt wolluis van je plant krijgen door hem af te spoelen of te besproeien met water, of door de luizen aan te stippen met een watje met alcohol. Tip: wolluizen komen vaak op je kamerplant terecht door de luchtstroom in huis. Zet je groene vriend dus liever niet in de tocht.

Dopluis

Dopluizen zien eruit als kleine, bruine bolletjes op de bladeren en stengel van je kamerplant. Ze verstoppen zich, net zoals veel luizensoorten, onder het blad, waardoor ze niet zo hard opvallen. Controleer je plant dus regelmatig! Dopluis is iets moeilijker weg te krijgen, omdat hij als het ware aan het blad vastplakt. Een doeltreffende manier om er komaf mee te maken, is door je plant minstens een kwartier onder te dompelen in koud water.

Schildluis

Naast blad-, wol- en dopluis is ook schildluis een veelvoorkomende vijand van kamerplanten. Het zijn kleine, bruine bolletjes die hard lijken op dopluis. Om die reden worden dopluizen en schildluizen al eens met elkaar verward, maar ze zijn wel degelijk verschillend. Zo zijn schildluizen iets groter dan dopluizen en ze scheiden geen honingdauw af. Schildluis bestrijden doe je wel op dezelfde manier als andere luizensoorten, namelijk afspoelen of aanstippen met alcohol.

Spint

Spint is een mijt die zich, net als luizen, voedt met het sap van planten. Een spintplaag herken je aan de kleine, gele vlekjes en spinnenwebben op de bladeren. De beestjes zelf zien eruit als kleine spinnetjes en verstoppen zich meestal aan de onderkant van het blad. Spint is het best te bestrijden met roofmijten, die kun je kopen in het tuincentrum of bijvoorbeeld via biogroei.be. Om spint te voorkomen is het belangrijk dat je je plant in een ruimte zet met een hoge luchtvochtigheid en geen al te hoge temperatuur.

Trips

Net als spint, is ook de trips geen fan van koele, vochtige omstandigheden. Krijgt je plant er toch mee te maken, dan is een chemisch bestrijdingsmiddel bijna de enige manier om deze plaag weg te krijgen. Tripsen zijn door de jaren heen namelijk immuun geworden voor heel wat biologische middelen. Verder zijn de diertjes zelf heel moeilijk te herkennen, maar ze laten wel grijze vlekjes achter op je plant.

Witte vliegjes

Ook witte vliegen zijn heel moeilijk te bestrijden. Toch is het belangrijk om dit zo goed mogelijk te doen, want ze kunnen erg veel schade aanrichten. Ze steken in de bladeren om voedingsstoffen te stelen van de plant, laten honingdauw achter dat schimmelvorming stimuleert én ze verspreiden virussen naar andere planten. Als je tijdig ingrijpt en er nog maar weinig witte vliegjes te zien zijn, kan het helpen om de plant te besproeien of onder de kraan te spoelen en zo de vliegjes én eitjes te verwijderen. Werkt dit niet, dan is een chemisch bestrijdingsmiddel de enige oplossing.

Meeldauw

Meeldauw is een schimmel die je herkent aan een witte, poederachtige laag op de bladeren van je kamerplant. Een beetje meeldauw kan geen kwaad, je hoeft dit enkel met een vochtige doek te verwijderen. Zijn je bladeren toch aangetast? Verwijder dan de kapotte delen en zit de plant op een goed geventileerde plek.

