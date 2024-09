14 tekenen dat jij een herfsttype bent

Al je zintuigen merken het: de herfst is officieel in het land. Voor sommigen een reden tot treurnis omdat de zomer nu toch echt voorbij is, voor anderen juist het fijnste seizoen van het jaar. Geldt dat laatste ook voor jou? Dan ben je misschien wel een herfsttype en word je van deze dingen heel vrolijk!

1. Je rúikt ’t gewoon

De lucht is schoner, frisser, knisperiger. Héérlijk!

2. Stampen maar…

want met stoemp en puree hoef je echt niet te wachten tot de winter zijn intrede heeft gedaan.

3. Daaag weegschaal

Over stevige maaltijden gesproken… Die bikini blijft nog minstens 10 maanden in de kast. En wie ziet die foodbaby als je een lekkere dikke trui aan hebt?

4. Mooi, mooier, mooist

Het bos is altijd mooi, maar in de herfst wandel je gewoon door een schilderij. Ontdek onze favoriete herfstwandelingen in eigen land!

5. Het regent pijpenstelen

Dus jij hebt een geweldig excuus om je met een dekentje, een goed boek en een kop thee in de zetel te nestelen. Gezelligheid troef!

6. Alles met appel en kaneel

Altijd lekker, maar helemaal in de herfst. Kom maar op met die appeltaart en de kaneelbroodjes! En dan hebben we het nog niet eens over pompoen gehad. Hartverwarmende receptjes bij de vleet!

7. Al die warme dingen die weer van zolder kunnen

Sjaals, mutsen, handschoenen, kruiken, … Gezellig!

8. Lekker veel tijd voor jezelf

Want: geen vakanties of feestdagen die aandacht opeisen. Dus geniet van een heerlijk dagje thuis, helemaal voor jezelf!

9. De herfst is hét perfecte moment voor een daguitstap

Niet te warm, niet te koud en als je geluk hebt, drink je je warme chocolademelk op een fijn, verwarmd terras in het herfstzonnetje.

10. Het tv-seizoen is in volle gang

Dus iedere avond wel iets leuks om te kijken. En anders hebben we altijd Netflix, Disney+ of Streamz nog.

11. Tijd om te shoppen! Want de najaarscollectie hangt in de winkels.

En de herfst vraagt om een goede tussenjas. En schoenen, een nieuwe tas die waterbestendig is, een lange mantel, …

12. Je hoeft je benen niet meer om de haverklap te scheren

En die pedicures kun je ook weer even laten voor wat ze zijn.

13. Het wordt weer gezellig in huis

Kaarsjes aan, wat extra dekentjes en kussens op de bank, … De herfst is ongetwijfeld de gezelligste periode van het jaar!

14. Je winterdekbed kan weer uit de kast

En dat slaapt echt het allerlekkerst. Welterusten!

Breng de herfst in huis:

