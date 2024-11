Photinia of glansmispel: een prachtige aanrader in de tuin

Photinia of glansmispel, dat staat voor een prachtige dieprode kleur, witte geurende bloempjes en steensterke wortels. Geen wonder deze plant zo populair is in de Vlaamse tuinen. Maar hoe moet je die nu juist planten en verzorgen? Onze tips!

Photinia of glansmispel planten

Photinia is een groenblijvende struik met een glimmend blad dat door de seizoenen heen vaak verandert van kleur. In de zomer sieren de witte bloempjes op de bladeren en ze verspreiden een heerlijke zoete geur.

De bladeren zijn mooi glanzend, lancetvormig en ze zitten per drie aan de steel. Het leuke aan Photinia is dat ze rood starten in het voorjaar, in de zomer groen kleuren met witte bloempjes, waarna de topbladeren in het najaar opnieuw bordeauxrood verkleuren. Elk seizoen valt er dus iets te beleven!

Je kunt de plant in je tuin zetten als wintergroene sierheester, haag of zelfs als bolvormig boompje op stam. Photinia stelt niet veel eisen, zolang de grond genoeg voeding kan geven.

Tip: kneus ook eens het blad, het ruikt lekker.

Photinia x fraseri

De populairste glansmispel is Photinia x fraseri ‘Red Robin’. De plant bloeit in de periode mei-juni. De witte geurende bloemen bloeien rijkelijk over de plant. Na de eerste bloei kan er nog een tweede volgen, in september en oktober.

Een extra voordeel: het is een snelle groeier. Tenzij je niet houdt van veel snoeiwerk, natuurlijk.

Wanneer je Photinia x fraseri ‘Red Robin’ als struik wilt, kan ie uiteindelijk ongeveer 250 cm hoog worden.

Soorten glansmispel:

1. Photinia fraseri ‘Chico’ met een bronskleurig blad.

2. Photinia Pink Marble met een bont blad met een roze randje

3. Photinia ‘Magical Volcano’ met een vuurrood blad.

Photinia of glansmispel verzorgen en in vorm houden

Glansmispel bloeit in de vroege zomer op hout dat het voorafgaande jaar is gevormd. Er ontstaan dus bloeiende scheuten op die eenjarige takken. Die takken mag je niet weg knippen of je hebt geen bloei meer.

Daarom snoei je de struik vlak na de bloei.

Snoei de uitgebloeide twijgen eerst terug voor een tweede bloei in de nazomer. Nadien verwijder je ongeveer een vijfde van het oudste hout. Haal ook in het voorjaar eventueel dood hout weg.

Haal ook in het voorjaar eventueel dood hout weg. Knip sterk verzwakte of kronkelige dunne takken terug tot aan de basis, vlak boven de grond. Alle voedingsstoffen zullen dan door de wortels in de andere, betere takken worden gestuwd.

Photinia is makkelijk in allerlei vormen te snoeien. Zorg ervoor dat je de hele struik gelijk behandelt, zo krijg je het mooiste resultaat.

