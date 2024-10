Heeft het zin om een verzekering voor je huisdier af te sluiten?

Heb je een huisdier en twijfel je of het de moeite waard is om een verzekering af te sluiten voor je trouwe huisvriend? Wij zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

Verzekeringen voor huisdieren waren jarenlang een niche in de verzekeringssector. Op dit moment is slechts 3% van de huisdieren in België verzekerd. Het afgelopen jaar zijn er echter almaar meer verzekeraars op de Belgische markt verschenen met een specifieke polis voor huisdieren. Daar hebben de oplopende kosten natuurlijk veel mee te maken.

Verzekeraars zijn ervan overtuigd dat meer en meer mensen een verzekering gaan nemen om de extra kosten op te vangen. Uiteindelijk kun je je voor een relatief klein bedrag (vanaf 150 euro) verzekeren tegen schadegevallen, waarvan de kosten kunnen oplopen tot boven de 1000 euro.

Verzekering voor je huisdier: de belangrijkste verzekeraars

Belfius Direct Verzekeringen

Deze huisdierenverzekering heeft drie formules: brons, zilver en goud. In de basisformule worden dierenartsen behandelingskosten terugbetaald tot 1500 euro. Vanaf de formule ‘zilver’ verhoogt dat bedrag tot 2500 euro, en is er ook een vergoeding bij overlijden en bij diefstal of verlies van je hond. Je krijgt zelfs 750 euro als je je reis moet annuleren, omdat je hond een ongeval heeft of een levensbedreigende operatie moet ondergaan.

BIJZONDERHEDEN: de prijs van deze verzekering begint vanaf 150 euro jaar voor de basisformule.

belfiusdirect.be

Santévet

De terugbetaalde kosten gaan van de gewone consultaties over operaties, een MRI-scan en voorgeschreven medicatie tot zelfs de dierenambulance. Het terugbetalingspercentage varieert van 50% tot 90%, afhankelijk van de formule die je kiest. Het jaarlijkse plafond voor de terugbetaling van medische zorgen en operaties kan oplopen tot 2200 euro per jaar.

BIJZONDERHEDEN: er is een wachttijd, zodat men kan nagaan of je huisdier in goede gezondheid verkeert op het moment van inschrijving. De basisdekking kost 146 euro per jaar, maar dat bedrag kan oplopen tot meer dan 500 euro per jaar.

santevet.be

PetExpert

Met een online tool kun je direct op maat, dus afhankelijk van het ras en de leeftijd van je dier, de premie van je verzekering berekenen. Ook hier kies je zelf de waarborgen. De verzekering keert rechtstreeks uit aan de dierenarts. 95% van alle diagnoses wordt door PetExpert vergoed.

BIJZONDERHEDEN: je kunt je hond laten opsporen, krijgt een vergoeding als hij gestolen wordt én is er een overlijdensdekking.

petexpert.be

Figo

Ook deze Amerikaanse verzekeraar is nieuw op de markt. Je kunt er een verzekering afsluiten waarmee je je kunt indekken tegen de verzorgingskosten van je hond, kat, konijn of papegaai. Je stelt je polis volledig zelf samen en bepaalt ook zelf hoeveel procent van de dierenartsrekening wordt terugbetaald (tussen 50 en 90%).

BIJZONDERHEDEN: de goedkoopste premie bedraagt 219 euro per jaar, voor een schadeplafond tot 3000 euro per jaar.

figopet.be

Tip: Vergelijken maar!

Vergelijk goed de prijzen en wat je ervoor krijgt, voor je een verzekering afsluit. Dat kan onder meer op dierenverzekering-vergelijken.be.

Maak een online-simulatie van wat de verzekering je elk jaar zal kosten. Sommige verzekeraars hanteren een grotere franchise dan andere, dat is de vrijstelling die je zelf moet betalen bij een schadegeval.

