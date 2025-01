10 blikvangers van vetplanten

Vetplanten die amper verzorging vragen, maar die alle blikken meteen naar zich toe trekken? Ideaal voor enthousiaste plantenfans die er maar niet in slagen om ‘gewone’ bladplanten in leven te houden.

Water is – naast licht – de belangrijkste levensbron voor planten, zeker voor bladplanten die er in onze interieurs veel van verdampen via hun stengels en blad. Geregeld water geven is dan ook verzorgingsregel nummer één, en laat dat nu net een issue zijn in onze drukbezette levens. Want naast het huishouden draaiende houden, kinderen opvoeden en geld in het laatje brengen, staat de taak ‘planten verzorgen’ redelijk ver onderaan onze takenlijst. Enter de vetplanten…

Vetplanten zijn zuinig met water…

Geen nood: er bestaan ook planten die het beetje water dat ze krijgen, goed bijhouden en er erg zuinig mee omspringen. Omdat ze van nature moeten overleven in een omgeving – woestijnen, bijvoorbeeld – waar water schaars is. We hebben het over vetplanten, of ‘succulenten’, zoals ze ook heten. Cactussen vormen daar alvast een grote groep in, maar door hun stekelige uiterlijk spreken ze maar een beperkt publiek aan.

… en spannend van vorm

Dat is anders met ‘gewone’ vetplanten, die vaak verrassend aaibaar zijn, en een wereld van bladkleuren en spannende bladvormen kunnen vertonen. Niet overtuigd? Kijk dan maar eens naar deze tien toppers die we je hier voorstellen. Eentje is toch een cactus – welke denk je ? – omdat we het niet konden laten, maar de negen andere zijn vetplanten ‘pur sang’. Kijk, kies en haal er eentje in huis…

1. Pandaplant

Deze vetplant valt op door…

… zijn zachte, viltige bladeren die overdekt zijn met witte haartjes, wat een beetje aan een zachte pandavacht doet denken, vandaar ook de volksnaam. De bladranden zijn vaak bruinrood gekleurd, wat een mooi contrast vormt met het grijsgroene blad.

Vraagt alleen maar…

… af en toe een beetje water, dat – zoals bij veel vetplanten het geval is – opgeslagen wordt in de dikke vlezige bladeren en goed behouden blijft dankzij de beharing. En of je de plant nu in de zon zet of in een donkere kamer… hij voelt zich overal prima.

2. Rattenstaartcactus

Deze vetplant valt op door…

… zijn lange, slangachtige stengels, die overdekt zijn met kleine stekels en meterslang kunnen worden. Tijdens de bloei produceert deze cactus grote, spectaculaire bloemen in fel roze of rood. Een echte diva dus!

Vraagt alleen maar…

… een plekje in de buurt van een raam, en heel af en toe een beetje water. Voelt hij zich goed, dan groeit deze cactus supersnel! Gun je hem in de winter zijn rust door even geen water te geven en vertroetel je hem in de vroege lente met een beetje extra voeding, dan verschijnen al snel de eerste bloemknoppen.

3. Levend steentje

Deze vetplant valt op door…

… de bolvormige plantlichaampjes die uit twee lobben bestaan, vaak met een wat hobbelig gevlekt oppervlak, wat de gelijkenis met steentjes nog versterkt. In optimale omstandigheden kan zo’n steentje een spectaculaire bloem produceren, vele malen groter dan het blad zelf.

Vraagt alleen maar…

… een licht plekje en af en toe een beetje water, beter te weinig dan te veel! Levende steentjes groeien erg langzaam, waardoor je ze bijna nooit hoeft te verpotten. Zet ze in de winter wat koeler zodat ze in rust gaan, dan doen ze energie om in de vroege lente bloemen te gaan vormen.

4. Hottentot

Deze vetplant valt op door…

… de rozetgroei die bij nog heel wat andere vetplanten voorkomt, alleen zijn het erg kleine rozetjes die op grappig afhangende stengels zitten. Een plantje dat vooral bij kinderen in de smaak valt door het knuffelige, grappige uiterlijk.

Vraagt alleen maar…

… een beetje licht en een beetje water. Zoals alle vetplanten heeft ook dit plantje behoefte aan goed doorlatende grond, maar het wortelt oppervlakkig, waardoor wortelrot onwaarschijnlijk is. Stekken? Lukt prima! Breek een stengeltje af, laat dit 2 dagen liggen en plant het in grond die je licht vochtig houdt.

5. Kalanchoë

Deze vetplant valt op door…

… de bos kleurige bloemetjes die maandenlang als een royale kroon op de gelobde groene bladeren staan. De kleuren zijn erg uiteenlopend, van wit en roze tot vuurrood, van zachtgeel en lichtoranje tot warm koper en brons. Bijzonder aan de Tiger-soorten is het hartje in een contrasterende kleur.

Vraagt alleen maar…

… een licht plekje en – dankzij de waslaag op de bladeren – héél weinig water. In de winter kan kunstlicht helpen om de bloei nog te verlengen, net zoals het weghalen van uitgebloeide bloempjes.

6. Erwtenplant

Deze vetplant valt op door…

… de lange ranken met bolle ‘erwtjes’, vandaar ook de naam. Als je een flinke plant op een plank of de hoek van een kast zet of in macramé hanger ophangt, vormt deze letterlijk een waterval van groen. Ideaal voor wie een junglegevoel wil creëren.

Vraagt alleen maar…

… een beetje water af en toe. Je mag deze plant gerust een hele tijd verwaarlozen en zelfs in een donker hoekje zetten, maar waarom zou je dat doen met zo’n leuke plant? Stekken is makkelijk: een stukje stengel dat een paar dagen heeft kunnen drogen en dan met erwtjes en al in de grond gaat, slaat meteen aan.

7. Aloë aristata

Deze vetplant valt op door…

… de decoratieve rozetten met leuke stipjes. Deze plant is compact en blijft ook zo, ideaal voor een arrangement met meerdere vetplanten of om met meerdere exemplaren in één grotere pot te zetten. Voelt de plant zich goed bij jou, dan krijgt ze buisvormige bloempjes op ranke stengels.

Vraagt alleen maar…

… een lichte plek bij een raam, maar wel eentje uit de tocht. Zoals elke vetplant komt Aloë lang met een beetje water toe. Weetje: een krappe pot stimuleert wortelgroei, eerder dan een (te) ruime. En hoe sterker de wortels, hoe groter de kans op bloemen.

8. Afrikaanse melkboom

Deze vetplant valt op door…

… de vertakte vorm en stekels, waardoor je zou denken dat dit de enige echte cactus in deze selectie vetplanten is. Maar nee… cactussen bevatten geen wolfsmelk, zoals deze plant uit de Euphorbia-familie. Maar intrigerend is de plant dus wél, met zowel stekels als blaadjes en een indrukwekkend silhouet.

Vraagt alleen maar…

… een vrij constante temperatuur, want erge schommelingen bekomt de plant niet. Ideaal is een plek in de volle ochtend- of avondzon, dan voelt de plant zich in zijn sas. Verder: niet te veel water geven; de grond mag best uitdrogen tussen twee gietbeurten in.

9. Chinees lantaarnplantje

Deze vetplant valt op door…

… de hartvormige blaadjes in zilver en groen met een paarse onderkant, aan lange ranken. Tip! Plant een drietal potjes bij elkaar in één grotere pot voor een vol waterval-effect. Als je geluk hebt, zie je bloemetjes verschijnen die wat weg hebben van mini-lantaarntjes, vandaar de naam.

Vraagt alleen maar…

… een goed doorlatende grond, zodat het water goed weg kan, mocht je méér geven dan de plant nodig heeft. Potgrond voor cactussen & vetplanten is beter geschikt dan gewone potgrond, want vermengd met perlite en dus luchtiger voor de wortels.

10. Haworthia

Valt op door…

… de strakke groene rozetten die telkens bestaan uit 5 bladeren, zoals de naam ‘Pentagona’ al verklapt. Net zoals bij Aloë Vera hebben de bladeren vaak een lichte waslaag en ‘zaagtandjes’, waardoor beide planten vaak met elkaar verward worden.

Vraagt alleen maar…

… een weinig water en een lichte plek met indirect zonlicht, hoewel de plant ook prima overleeft in donkere ruimtes. Als je eens een hele periode vergeet om water te geven, zal de plant hier niet van afzien. Tip! Geef water op de aarde, niet op de bladeren, want die kunnen daar niet zo goed tegen.

Meer tips:

