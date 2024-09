Vlinderstruik in de tuin: dit is belangrijk om te weten

De vlinderstruik, ook wel bekend als Buddleja of herfstsering, is populair in onze Vlaamse tuinen. Niet verwonderlijk als je kijkt naar zijn levendige kleuren, fladderende bezoekers en lekkere geur. Maar wist je dat sommige soorten eigenlijk een bedreiging zijn voor onze nuttige inheemse planten en biodiversiteit?

Vlinderstruik: té lekker voor vlinders?

De vlinderstruik is oorspronkelijk afkomstig uit Azië, maar is wereldwijd een tuinlieveling.

Wat de vlinderstruik zo populair maakt? De geurige bloemen, die in weelderige trossen bloeien, trekken veel vlinders en andere bestuivers aan en is prachtig om naar te kijken.

De bloemen verschijnen in augustus, en bloeien tot laat in de herfst door. In België, waar de tuinen vaak relatief klein en verhard zijn, is zo’n insectvriendelijke omgeving natuurlijk van groot belang. Dus je zou denken: ‘Hoera voor de vlinderstruik!’ Helaas, zo eenvoudig is het niet.

Een uitheemse vlinderstruik is namelijk een luilekkerland voor vlinders en bijen die de zoete nectar naar hartelust opzuigen. Met een vlinderstruik in de buurt laten ze andere inheemse planten links liggen, terwijl net dié zo belangrijk zijn voor onze biodiversiteit.

Bovendien kunnen ze ook flink woekeren. Let maar eens op de groene randen langs autostrade in augustus, september en oktober. Wedden dat je er enkele kunt tellen?

Er bestaan gelukkig ook cultivars die zich niet meteen in de wijde omtrek gaan verspreiden zoals ‘Arghus White’.

Onze mening?

Een vlinderstruik? Ja, zeker! Maar dan liefst eentje die zich niet veelvuldig verspreid in combinatie met voldoende andere struiken en planten.

Vlinderstruik: wanneer planten?

Zoals bij de meeste struiken, plant je vlinderstruiken het best als de struik in rust is, dat is in het voorjaar of in het najaar wanneer het niet vriest.

In het najaar heb je als voordeel dat de heester sterkere wortels zal ontwikkelen en minder energie zal verliezen aan het ontwikkelen van bloemen.

Vlinderstruik: snoeien

Een vlinderstruik is een beetje speciaal als het op snoeien aankomt. Knip in het voorjaar, na de vorstperiode, de takken tot een halve meter boven de grond. Als je dat niet doet, schiet de struik de hoogte in en produceert hij meer hout en minder bloemen.

Snoei de takken terug op verschillende lengtes, zo gaat hij ook op verschillende hoogtes gaan bloeien wat een mooier effect geeft.

Enkele soorten en rassen

Van zacht tot fel: vlinderstruiken vind je in tig veel kleuren en vormen!

Buddleja…

globosa: geel en bolvormig

Buddleja globosa

weyeriana ‘Sungold’: oranje

Buddleja x weyeriana ‘Sungold’

davidii ‘White Profusion’: wit

Buddleja davidii ‘White Profusion’

davidii ‘Royal Red’: paars-rood

Buddleja davidii ‘Royal Red’

davidii ‘Empire Blue’: helderblauw

Buddleja davidii ‘Empire Blue’

davidii ‘Pink Delight’: roze

Buddleja davidii ‘pink delight’

Welke is jouw favoriete vlinderstruik en zou jij er eentje planten in de tuin?

