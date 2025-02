Zo kies je de perfecte gieter voor binnen

Het kost je wel wat tijd, die wekelijkse ronde met de gieter om bloemen en planten fris en gezond te houden. Kies daarom een praktisch én mooi exemplaar, want zo wordt plantjes water geven eens zo leuk!

Gieter? Graag!

Heb je echt een gieter nodig? Kun je niet gewoon een glas water over je plant gieten? Zeer zeker, maar weet dat veel planten een hekel hebben aan natte bladeren en de meeste planten diepe irrigatie nodig hebben aan de voet van de plant. Dus ja, een gieter is meer dan handig! Je geeft namelijk veel preciezer water zonder morsen. Dankzij de tuit giet je makkelijk tussen de bladeren en bloemen, en daar zijn je plantjes je dankbaar voor!

Welke gieter kies je nu het best? Want ze bestaan in alle vormen, maten en kleuren. Een gieter bestaat meestal uit een roestvrij metaal, uit aardewerk of uit kunststof. Metaal zoals zink en aardewerk ogen vaak stijlvoller en houden het water langer koel, terwijl een kunststof exemplaar lichter is in gewicht en dus makkelijker.

Gieter kiezen: enkele tips

Een gieter voor binnen hoeft doorgaans niet groot t e zijn. Met een inhoud van twee liter heb je genoeg om een paar kleine tot middelgrote planten in één keer water te geven.

e zijn. Met een inhoud van twee liter heb je genoeg om een paar kleine tot middelgrote planten in één keer water te geven. Heb je kamerplanten op meerdere verdiepingen? Zet dan op elke verdieping een gietertje , want vooral boven is plantjes water geven vaak een uitgestelde klus.

, want vooral boven is plantjes water geven vaak een uitgestelde klus. Een binnengieter mag er best stijlvol uitzien en wie weet, zelfs deel van het decor uitmaken. Op die manier staat hij altijd in het zicht en hoef je hem niet op te bergen.

uitzien en wie weet, zelfs deel van het decor uitmaken. Op die manier staat hij altijd in het zicht en hoef je hem niet op te bergen. Hou ook rekening met de hoogte en de plaats van de vulopening , want de gieter moet uiteraard onder jouw kraan passen.

en de plaats van de , want de gieter moet uiteraard onder jouw kraan passen. Kies voor een gieter die goed in de hand ligt zodat je comfortabel kunt grijpen.

zodat je comfortabel kunt grijpen. Een extra afneembare sproeikop voor binnen is geen must, maar wel handig. Met de sproeikop kun je wijder gieten, en met de tuit gerichter. De sproeikop moet richten wel mogelijk maken. Je wilt immers niet dat je vloer of meubels rond je plantenpotten nat worden.

Leuke gieters voor binnen

Gieter van blauw en geel dolomiet Gieter van blauw en geel dolomiet € 29,99 Shop het hier.

Zinken zwarte gieter Zinken zwarte gieter € 36,99 Shop het hier.

Heldergroene gieter Heldergroene gieter € 17,99 Shop het hier.

Lees hier nog meer over kamerplanten:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!