Groeten uit Zweden: “Ondanks de ruimte in het land hebben de Zweden weinig problemen met kleiner wonen”

‘Heb jij echt zo’n groot huis nodig?’, vroeg ik afgelopen week aan mijn papa. Hij is alleen, maar zijn huis is een stuk ruimer dan ons Zweeds huis waar we gezellig met ons gezin van vier en twee katten in leven. De aanleiding voor dit gesprek was de vraag of een appartement toch geen betere keuze zou zijn. Wat compacter, maar vooral ook praktischer én toegankelijker, denkend aan die oude dag die onherroepelijk komt. Mijn mama ruilde haar stadswoning met tuin enkele jaren geleden al in voor een mooi appartement, maar mijn papa lijkt niet te kunnen wennen aan minder ruimte.

De Belg wil niet kleiner gaan wonen

En dat lijkt in België wel vaker een discussiepunt. Een tijd geleden las ik een artikel in de krant met een titel die niet mis te interpreteren valt: ‘6 op de 10 woningeigenaars is niet bereid om kleiner te gaan wonen’. Punt. En dat voor een land waar al zo weinig ruimte is, dat vind ik moeilijk te begrijpen. Sinds we in Zweden wonen, kijken we namelijk helemaal anders naar huisvesting. Ook al is er in dit land voldoende plaats om elke Belg in een riante villa met grote tuin te huisvesten, toch blijft de Zweed doorgaans bescheidener wat zijn woning betreft.

De Zweed woont doorgaans bescheiden. Meteen ook de reden waarom IKEA uitblinkt in oplossingen voor kleine ruimtes…

Toegegeven, er zijn ook in dit land grote boerderijen en landhuizen te koop met serieuze lappen grond erbij. Maar in de meeste dorpjes en gemeenten waar een zee aan ruimte is, zie je toch die typische wijkjes met bescheiden woningen en appartementen. In de steden leven de meeste mensen in flats en appartementen die wij als krap zouden beschouwen. Meteen ook de reden waarom IKEA uitblinkt in oplossingen voor kleine ruimtes.

Nóg kleiner wonen? Prima!

Op dit moment wonen we in een vrijstaande woning die bijna 100 vierkante meter kleiner is dan onze stadswoning in de rij die we destijds in België hadden. En toch voelt het niet benauwd of bescheiden. Ieder heeft zijn eigen plekje, zelfs Atlas en Mattis, de twee meest verwende katten van het westelijk halfrond. In het weekend, wanneer het tijd is om stofvod en dweil boven te halen, ben ik niet rouwig om die kleinere ruimtes.

We wonen al een stuk kleiner dan in België, maar zelfs nog meer downsizen zou ik perfect zien zitten. Door op termijn te verhuizen naar ons vakantiehuisje bijvoorbeeld.

Ik zou het zelfs helemaal zien zitten om wat wonen betreft nog te downsizen. Meer zelfs, manlief en ik hebben al meermaals lacherig tegen elkaar gezegd dat als de kinderen het huis uit zijn, we onze intrek willen nemen in ons vakantiehuisje. Meer hebben we toch niet nodig? Bij het inrichten ervan hielden we uiteraard rekening met wat een gezin op vakantie nodig heeft, maar stiekem kozen we ook dingetjes uit die we zélf graag zien. Je weet immers nooit…

Kleiner wonen heeft naar mijn bescheiden mening, naast minder om te poetsen, nog heel wat voordelen. Zeker wat duurzaamheid betreft. Je hebt minder spullen nodig – lang leve het consuminderen! -, er is minder ruimte om te verwarmen en last but not least: er blijft meer vrije ruimte en natuur over waar iedereen van kan genieten. En dat hebben ze hier in Zweden alvast goed begrepen!

