Jules, de zoon van Gwen, fantaseerde al heel lang over superheld zijn. Dankzij de Droomfabriek kwam die droom uit.

Gwen: “Jules is al van kleins af aan dol op superhelden. Op een gegeven moment heeft hij zijn eigen actieheld verzonnen, Grassie. Deze groene held trekt ten strijde tegen boze grasmaaiers die de natuur beschadigen. Jules’ grote droom was om Grassie écht tot leven te wekken. Zijn papa en ik dachten: wij sturen zijn droom naar ‘De Droomfabriek’, misschien gebruiken ze het als klein item, als opvulling. Wij hadden nooit gedacht dat het zo groots zou worden!

Plots werd Jules het gezicht van ‘Maai mei niet’, de campagne van Knack om in de maand mei je gras niet te maaien. Jules mocht Grassie mee ontwerpen, werd op affiches gedrukt en geïnterviewd. Jules vond dat heel fijn, al die aandacht, maar er gebeurde wel heel veel tegelijk. Hij kon dat niet altijd plaatsen en stelde ons honderden vragen. Grassies bekendheid was dus ook voor ons vermoeiend.” (lacht)

Nadat Jules op tv was geweest, ging het alleen nog maar over hem Mama Gwen (39)

Iedereen trots op Jules

“Maar ik onthou toch vooral het plezier dat Grassie ons heeft gebracht. Ik heb nog nooit zo veel foto’s van ongemaaid gras gekregen, en berichtjes met grapjes à la ‘komt Grassie hier nu ook het gras maaien?’ Wij werden ook voortdurend aangesproken over Jules. Plots ging het alleen nog maar over hem, en dat was even wennen voor ons.

Zijn zussen waren ook heel, heel trots op Jules. Dat zijn ze altijd al geweest, maar de blikken van anderen maken dat soms moeilijk. Jules zwaait soms op straat met zijn armen of maakt rare geluiden (dat heeft te maken met zijn autisme, red.). Hoe mensen dan kijken, vinden de meisjes niet leuk. Nu was alles rond Jules alleen maar positief en het was heerlijk voor de meisjes om mee te surfen op de populariteitsgolf waar hij plots op zat. En voor ons ook, wij zijn heel trots op hem.”

Mijn nieuwe droom is om een Power Ranger te worden, liefst de groene Jules (13)

Jules (13): “Ik ben mee naar het werk van mama mogen gaan en heb er zelfs handtekeningen mogen uitdelen. Op school had juf Felien flyers laten maken die ik heb mogen handtekenen en uitdelen. En de affiches met Grassie hingen overal. Oma en opa, de rest van de familie en de buren hebben de posters zelfs nog niet weggehaald.

Vlak nadat ik op tv was geweest, werd ik soms herkend. In Oostende aan de kassa vroeg een vrouw: ‘Ben jij die jongen? Het groene monster?’ En ik had niet eens mijn outfit aan! Er waren ook kindjes die op straat naar mij wezen en riepen: ‘Dat is Grassie!’ Het was leuk, maar één keer was genoeg. Mijn nieuwe droom is om een Power Ranger te worden, liefst de groene. Ik zou ook graag eens met Sam Gooris willen dansen. Ze zouden hem meer op de radio moeten spelen.”

Meer lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!