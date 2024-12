3 oma’s schrijven een nieuwjaarsbrief aan hun kleinkind

Marguerite (73) ziet haar kleindochter bereiken wat zij zelf ooit wilde: architect worden

Liefste Anouk,



Ik herinner mij nog goed een van de eerste tekeningen die jij maakte. “Huissss”, zei jij met je peuterstemmetje. Ergens diep in mij vlamde een soort hoop op. Zou het, dacht ik, zou jij diezelfde passie voor vormen, structuren en gebouwen krijgen als ik? En zou jij diegene zijn die er effectief iets mee doet?

Jij weet dat ik als klein meisje al gefascineerd was door architectuur, maar dat mijn ouders niet meegingen in mijn droom. Architect worden was niks voor een meisje, en bovendien was er geen geld om mij te laten verder studeren. Rebelleren werd niet gedaan in die tijd, dus stak ik mijn droom in een doosje en verborg dat ergens diep in mijn hart. Ik wijdde mij aan mijn gezin. Gefrustreerd was ik nooit, daarvoor was mijn leven met opa, met jouw mama en nonkel Peter te mooi.

En toen kwam jij, mijn enige kleindochter, met je tekeningen van huizen. Ik herkende bij jou dezelfde passie voor schoonheid, dezelfde drang om te creëren. Weet je nog hoe blij jij was toen ik je meenam naar De Haan om daar de belle-époquehuizen te gaan bekijken? Andere kinderen speelden op het strand, jij genoot van de architectuurwandeling. “Mooi, oma!”, bleef jij maar roepen.

Toen je twaalf was, sprak je voor het eerst je wens uit om architectuur te gaan studeren. Jij wist toen al zo goed wat je wilde, en wat ik het allermooist vind, is dat jij in een tijd leeft waarin iets wíllen betekent: iets kúnnen. Waarin dromen geen dromen blijven, maar ook uitkomen. Jij zit nu in je eerste bachelor Architectuur aan de UAntwerpen, ik kan niet trotser op je zijn. Toen ik laatst in de boekhandel een boek over art nouveau afrekende, kon ik het niet laten tegen de vrouw aan de kassa te zeggen: “Dat is voor mijn kleindochter, zij studeert architectuur.”

Ik heb nooit de wens gehad dat jouw mama, nonkel Peter of jij mijn droom zouden waarmaken, maar nu het zo ver is, voelt het alsof ik mijn tweede jeugd beleef. Toen ik jou bij je eerste maquettes mocht helpen, ben ik stiekem op het toilet een traan gaan wegpinken. Wat voel ik mij bevoorrecht dat ik via jou nog zoveel vreugde mag ervaren.

Ga maar voor je grote droom, Anoukje. Ik ben zo blij dat jij je ambities niet ergens hoeft weg te stoppen, maar er voluit voor kunt gaan. Studeer, creëer, ontwerp, maar vergeet zeker ook niet te genieten van het studentenleven.

Ik ben jouw grootste supporter, in alles.

Oma