Omgaan met familieverplichtingen tijdens de feestdagen: hou hier rekening mee

De feestdagen staan voor de deur en dat betekent voor veel mensen een drukke periode vol familieverplichtingen. Fijn, maar soms ook vermoeiend en moeilijk om iedereen tevreden te houden. Vergeet jezelf niet en nog meer tips om decemberstress tegen te gaan.

Familietradities zijn mooi

De feestdagen zijn een bijzondere periode en familiefeestjes en -tradities maken hier deel van uit. Het is misschien wat veel zo op het einde van het jaar, maar onthoud dat die familietradities waardevol zijn. Kerstavond bij de grootouders, waar voor iedereen een pakje onder de boom ligt dat pas op een bepaald uur mag opengemaakt worden bijvoorbeeld. Of het jaarlijks terugkerend menu waar niets aan veranderd mag worden op nieuwjaarsdag.

Het zijn deze dingen die de verschillende generaties met elkaar verbinden en dat op zich is al speciaal. Misschien houden je kinderen deze tradities wel in stand later? Probeer de waarde ervan in te zien als het even wat veel wordt.

Zeg niets af…

…tenzij het niet anders kan. De verleiding is soms groot om bepaalde verplichtingen af te zeggen als er een beter voorstel op je afkomt. Een feestje met de vrienden of last-minute vakantie? Als je al eerder had toegezegd om naar het jaarlijks familiefeest te gaan, dan hou je je er best aan. De kans is namelijk groot dat er al eten besteld is of dat er al een geschenkje voor jou en het gezin onder de boom ligt.

Het is natuurlijk een ander verhaal als jijzelf of iemand van het gezin zich niet lekker voelt. Tijdens de eindejaarsperiode doen er heel wat virussen de ronde. Het is begrijpelijk dat je je oma op leeftijd niet wilt aansteken.

Wees niet bang om neen te zeggen tegen familieverplichtingen

Het is natuurlijk niet verboden om vriendelijk te bedanken als je ergens uitgenodigd bent. Tegenwoordig kunnen families erg ingewikkeld in elkaar zitten, wat de kans op een ‘dubbele boeking’ alleen maar groter maakt. Er zijn zoveel familieverplichtingen in die laatste maand van het jaar, dat je af en toe neen zal moeten zeggen. Je kunt het goedmaken door een kaartje of geschenkje op te sturen of door op een ander moment samen te komen.

Vergeet jezelf niet

Je kunt natuurlijk ook gewoon neen zeggen omdat je agenda al vol genoeg zit en je je eigen grenzen -of die van je gezin- wilt bewaken. Voor sommige mensen die gevoelig zijn voor prikkels kunnen de feestdagen best uitdagend zijn. Het is daarom belangrijk om kritisch naar je agenda te kijken en duidelijke afspraken te maken. Wil je de familieverplichtingen niet zomaar weigeren, bekijk dan of je het programma wat kunt aanpassen of misschien inkorten.

Maak nieuwe tradities

Voor sommige mensen zijn familietradities heilig en hierboven gaven we al aan dat ze inderdaad erg waardevol zijn. In sommige gevallen is het echter nodig om de plannen aan te passen. Niets houdt je tegen om nieuwe tradities of gezinsrituelen in te voeren!

Maak het beste van die familieverplichtingen

Of je een overvolle agenda hebt vol familieverplichtingen of niet, bekijk het positief en probeer er het beste van te maken. Het heet niet voor niets de mooiste tijd van het jaar.

Bronnen: elitedaily.com, mynd.nu

Meer lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!