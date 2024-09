Politieman: 3 generaties van vader op zoon

Politieman, het is geen eenvoudig beroep. Toch traden zowel Liam (24) als Dirk (52) in de voetsporen van Theo (89). Deze mannen vormen samen drie generaties politiemannen. Hoewel Theo inmiddels gepensioneerd is, blijft het blauw bloed door zijn aderen stromen.

Generaties op de werkvloer

De politiewagen op de oprit en zijn vader in uniform. Meer was er voor Dirk niet nodig om te weten dat hij, net zoals zijn vader Theo, politieman wou worden. Ook Liam zag hetzelfde tafereel bij zijn vader. Dat hij zijn interesse voor IT kon combineren met politie was de ideale combinatie. Theo is heel trots dat zowel zoon als kleinzoon in zijn voetsporen getreden zijn als politieman.

Goede politieman

Om politieman te worden moet je voldoen aan enkele eigenschappen. Volgens Indeed hoort een goede conditie, stressbestendigheid en discipline alvast tot de must haves. De politie heeft verschillende profielen nodig, dus geen nood als je niet voldoet aan bovenstaande beschrijving. Zo vond Liam met zijn interesse voor IT ook zijn plekje. Ondertussen is hij zelfs al drone piloot! Wij nodigden deze unieke politiemannen uit voor een leuke fotoshoot en een interessant interview. Kijk je mee?

