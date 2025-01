Slim shoppen: de 13 ultieme tips van promojager Gunther Devisch

Is besparen jouw goede voornemen voor het nieuwe jaar? Ervaren promojager Gunther Devisch verklapt hoe je de beste kortingen scoort. En ja, verschillende supermarkten bezoeken lóónt.

Wie is Gunther Devisch? Gunther (37) beheert de website promojagers.be waar hij promoties deelt en tips verzamelt om kortingen te scoren. Hij startte enkele jaren geleden de Facebookgroep Promojagers, die ondertussen is uitgegroeid tot een community van 415.000 leden, die promoties en bespaartips uitwisselen. Daarnaast is hij ook te vinden op TikTok en andere sociale media.

Zo word jíj een promojager: de 13 beste tips van Gunther

1. Bezoek verschillende supermarkten

Gunther: “Zie je een interessante promo in een reclamefolder? Dan is het natuurlijk slim om naar de desbetreffende winkel te gaan. Maar ga dan wel alleen voor dat product en doe er dan niet ook nog al je andere inkopen. Bekijk welke supermarkt het voordeligst is voor welk product. Zelf ga ik meestal naar een twee- of drietal winkels.

En nog een extra tip voor als je liever geen overvolle brievenbus vol reclamefolders hebt: veel supermarkten hebben een app waar je de reclamefolders digitaal kunt uitpluizen. Ook op promojagers.be vind je ze allemaal digitaal.”

2. Vraag een klantenkaart

“Vraag bij elke zaak een klantenkaart. Bovenop kortingen spaar je vaak extra punten die je later kunt omzetten in een extra aankoopbedrag. Vind je al die kaarten wat veel in je portemonnee, hou ze dan bij op je smartphone. Dat kan onder andere in de apps Google Pay en Apple Wallet. Schrijf je daarnaast ook in op de nieuwsbrieven van de winkels waar je koopt. Zo blijf je op de hoogte van kortingen en krijg je vaak een welkomstkorting.”

3. Vergelijk altijd de eenheidsprijzen, ook bij een promotie

“Vergelijken is de basis van je succes! Staar je niet blind op de prijs per stuk, maar kijk wel naar de eenheidsprijs per kilo of per liter. Op producten als kaas, groenten of fruit valt zo veel geld te besparen. Wees ook extra alert bij promoties: zelfs een stukje kaas met een mooie korting, kan per kilo duurder uitvallen dan een andere, even lekkere variant. Verlies bovendien de huismerken niet uit het oog! Bij een aantal producten hebben A- en huismerken zo goed als dezelfde samenstelling, en toch betaal je pakken meer voor die A-merken, zelfs als ze in promotie staan.”

4. Ken je referentieprijzen

“Dat is de prijs waaraan je herkent of je echt een goede deal doet, de bodemprijs zeg maar. Heb je een product aan de referentieprijs gevonden, dan zit je zeker goed. Voor een groot brood is 1,79 euro bijvoorbeeld een goede referentieprijs, voor jonge sneetjes kaas zit je met 10 euro per kilo goed en voor een tros bananen is 1,19 euro een mooie deal. En ook op wasmiddelen of verzorgingsproducten valt er heel wat te besparen. Reken voor wasmiddel op 0,17 euro per wasbeurt, voor een vaatwastablet 0,15 euro en voor een pamper 0,20 euro. Op promojagers.be vind je een uitgebreide lijst met referentieprijzen in verschillende categorieën.”

5. Gebruik kortingcoupons of cashbackbonnen om extra voordeel te doen

“Naast de promoties in de folders kun je ook gebruik maken van coupons. Via de website zininmeer.be vind je korting- en cashbackcoupons. Die laatste zijn vooral interessant om nieuwe producten te testen, want je krijgt een gedeelte van je aankoopbedrag of zelfs het volledige bedrag teruggestort op je rekening. Zo kun je bijvoorbeeld testen of een ander soort wasverzachter net zo lekker ruikt als je vaste merk. Handig om te weten voor een volgende promo. Je wilt immers geen product in bulk hebben aangekocht om dan te merken dat het je niet bevalt.”

6. Winkel met een lijstje of pas zelfs je weekmenu aan promoties aan

“Dankzij een winkellijstje vermijd je dat je te veel koopt of je laat verleiden tot impulsaankopen. Wil je nóg beter doen? Maak dan vooraf je weekmenu aan de hand van de promotiefolders. Gehakt sterk afgeprijsd? Maak dan spaghetti!

Extra tip: laat kleine kinderen liever thuis als je boodschappen doet, zij trekken aan je rok voor die lekkere puddinkjes of die worst met een figuurtje erop.”

7. Koop enkel wat je nodig hebt, of deel met vrienden en familie

“Het is verleidelijk om op elke interessante korting te springen, maar als je eten moet weggooien of spullen ongebruikt in de kast liggen, is dat zonde voor je portemonnee én het milieu. Hou in je achterhoofd dat kortingen op grote merken om de drie à zes maanden terugkeren. Je hoeft dus zeker geen gigantische voorraad aan te leggen. Toch een interessante actie gezien, maar je doet liever geen aankoop in bulk? Vraag dan vrienden of familie of ze willen delen. Zelf heb ik een whatsappgroepje waarin ik regelmatig vraag of er iemand interesse in een bepaald product heeft.”

8. Koop je online, pas dan de EAN-code-truc toe

“Koop je speelgoed, multimedia of elektro online, dan staat er bij de productbeschrijving steeds een EAN-code, dat is de unieke code van een product. Als je deze code kopieert en in de zoekbalk van Google plakt, zie je in één oogopslag waar het nog verkocht wordt en kun je de prijzen en promoties gemakkelijk vergelijken. Bovendien vermijd je zo dat je modellen of producttypes met elkaar gaat vergelijken die toch verschillend zijn. Je zult versteld staan hoe groot de prijsverschillen kunnen zijn!”

9. Wacht het juiste moment af

“Ook het moment waarop je aankopen doet, maakt een groot verschil. Zo is september een heel goede maand om kortingen te scoren: supermarkten weten dat je al veel geld hebt uitgegeven in de zomervakantie en halen alles uit de kast om je terug naar de winkel te lokken. Voor champagne moet je dan weer midden december de promotiefolders in de gaten houden.”

10. Buiten het seizoen scoor je de beste promoties

“Je kerstboom is intussen waarschijnlijk al weer opgeborgen. Toch is dit het uitgelezen moment om extra kerstversiering te kopen of eindelijk die valse boom op de kop te tikken. Nu willen winkels immers van hun stock af. Om dezelfde reden kun je in de herfst of winter goede koopjes doen op tuinmeubilair.”

11. Kijk vooraf de kat uit de boom

“Black Friday of de soldenperiode zijn in het leven geroepen om veel kortingen te kunnen geven. En ook voor de start van het nieuwe schooljaar of voor Sinterklaas en kerst pakken winkels uit met promoties. Om een goede slag te slaan, is het belangrijk al een tijdje op voorhand de prijzen in de gaten te houden. Zo weet je zeker of je nu echt een goede deal doet.

Weet je dat je kinderen dolgraag een Nintendo willen of heb je een fantastische naaimachine op het oog die je graag op Black Friday koopt, hou dan zeker een tijdje op voorhand de prijzen in de gaten. Dan kun je vergelijken. Behoed je tijdens zo’n ‘actiedagen’ voor de grootste valkuil: impulsaankopen. Geld dat je niet uitgeeft, is nog altijd een betere besparing dan een promo.”

12. Ga voor de snelverkoop!

“Vlak na de opening of ’s avonds voor sluitingstijd zijn er in de snelverkoop in supermarkten vaak heel wat mooie deals te doen. Eten dat bijna dreigt te vervallen, bijvoorbeeld. Maar ook fruit of groenten die er niet zo perfect uitzien als hun soortgenoten koop je met korting.”

13. Kijk ook eens buiten de landsgrenzen

“Veel van onze promojagers gaan naar het buitenland om inkopen te doen. Zo zijn Auchan in Frankrijk en Kaufland in Duitsland erg geliefd, vooral voor dranken. Zowel op alcohol als op frisdranken en koffie kun je besparen door daar te gaan shoppen. Zelf trek ik naar Auchan als ik cava wil inslaan.

Ook hier weer geldt dat je best op voorhand even de promoties bekijkt en prijzen vergelijkt. En je moet natuurlijk rekening houden met je brandstoftank. Wij gaan slechts enkele keren per jaar, laden de auto vol en maken er een daguitstap van.”

Ook onze redactrices verklappen hun promogeheimen!

Diny, reporedactrice (31): “Mijn vriend en ik kopen regelmatig iets op ibood.be, een website waarop je artikels aan hoge korting scoort. Zo kochten we onder andere al pampers met een stevige korting. Handig meegenomen dat ze aan huis geleverd worden.”

Karen, webredactrice (37): “Vooral voor duurdere aankopen zoek ik eerst naar promoties. veepee.be, otrium.be en thebradery.com zijn enkele van mijn favoriete websites waarop je merken vindt aan hoge kortingen. Die laatste is trouwens een Franse website en daarop worden over het algemeen hogere kortingen gegeven. Daarom ga ik ook graag eens fysiek shoppen over de Franse grens, in Rijsel bijvoorbeeld.”

Manon, foodredactrice (35): “Ik shop graag bij Albert Heijn omdat deze supermarkt vaak 1+1 of zelfs 1+2 aanbiedt. Dat is fijn om pakweg pasta, tomaat in blik of wasmiddel in te slaan. In de app kun je dankzij ‘Mijn Bonux Box’ nog extra kortingen kiezen, afgestemd op wat je zelf vaak koopt.”

Tine, reporedactrice (47): “Ik ga graag naar winkels als De Grabbelton in Putte of De Koopjeshoek in Begijnendijk voor poets- en onderhoudsproducten aan sterk verlaagde prijzen. De producten hebben allemaal een minimaal foutje: soms een etiket in het Spaans of Engels, of er zit een milliliter te weinig in, maar dat stoort niet. Ik ga er om de twee maanden heen en sla dan een voorraad in.”

Birte, coördinator Bookzines (41): “Als ik online iets koop, check ik altijd even de website deals.be. Daar vind je vaak kortingcodes voor onder andere H&M of Zalando.”

Goele, reporedactrice (36): “Ik ben nogal gevoelig voor flitsende percentages en heb weinig geduld om te vergelijken. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft de webpagina ‘Rate My Deal’, waarop je meteen ziet of een promotie echt de moeite waard is, of eigenlijk amper voordeel biedt.”

En hoe scoor je korting op uitstapjes en reizen? 3 tips van Promojager Gunther

Voor een bezoek aan de dierentuin of een pretpark zoek je best drie maanden op voorhand naar promoties. Ook voor een weekendje weg of een bezoek aan een vakantiepark is dat een goede termijn. Dat kan op de website zelf of door het internet af te schuimen. Voor een grote reis kun je vroeger beginnen. Goede vroegboekkortingen voor de zomer vind je vanaf januari of februari. Wacht je liever af, dan zijn er vooral mooie prijzen te scoren op het allerlaatste moment, door een last minute te boeken. Hou er dan wel rekening mee dat je flexibel moet zijn: er is een beperktere keuze en niet elke datum is mogelijk. Ten slotte kun je ook zelf je reis samenstellen. Websites als booking.com of trivago.be bieden kortingen aan op je hotelkamer, maar het is interessant om ook de website van het hotel zelf te bekijken, in sommige gevallen is dat goedkoper. Als referentieprijs voor een mooie hotelkamer reken ik op 100 euro per nacht.

