5 tips om nieuw hout oud te laten lijken

Hout in huis zorgt voor instant gezelligheid en een warme sfeer. Toch kunnen je nieuwe houten meubels wat karakter missen. Hou jij ook van die vintage of oude look? Dan ben je vast benieuwd hoe je nieuw hout ouder kunt laten lijken.

Hout oud laten lijken: 5 manieren

1. Met beits of verf

Beits of verf is een simpele oplossing om je hout een oude look te geven. Verf en beits werken op een lichtjes andere manier. Als je je hout gaat verven, dan leg je er een laagje over. Beits trekt echt in het hout. Beide manieren kunnen een mooi verouderd effect geven. Met een white of grey wash beits of verf zit je altijd goed als je houdt van een vintage look.

Tip: wil je je houten meubel een ander kleurtje geven, dan kun je die vintage look bereiken door op sommige plekken wat vaseline aan te brengen voor je aan het verven slaat. Hierdoor zal de verf niet overal even mooi dekken, waardoor het lijkt alsof je meubel al wat doorleefd is. Is de verf droog, dan haal je de resten van de vaseline eraf met een propere doek. Hou je van een échte oude look, dan kun je er ook even overgaan met een schuurpapiertje.

2. Met schuurpapier

Voor deze supersnelle techniek heb je enkel verf en schuurpapier nodig. Schilder je houten meubel in een kleur die je mooi vindt. Laat het geheel goed drogen en kies voor de tweede laag voor een donkerdere tint. Als ook deze laag mooi droog is, haal je je schuurpapier boven. Schuur het meubel zo dat de onderste laag op bepaalde plekken zichtbaar wordt. Hallo vintage look!

3. Met thee, azijn en staalwol

Dit is een prima techniek, maar je moet wel wat geduld kunnen uitoefenen. Hoe begin je eraan?

Schuur behandeld of geverfd hout eerst mooi op.

Vul een afsluitbare glazen pot met azijn en staalwol . Laat het mengsel vier nachten staan tot de staalwol is opgelost. Zie je nog restjes, giet het mengsel dan door een koffiefilter.

. Laat het mengsel vier nachten staan tot de staalwol is opgelost. Zie je nog restjes, giet het mengsel dan door een koffiefilter. Breng het mengsel aan met een verfborstel of kwast voor een verouderde look. Nog niet het gewenste effect? Herhaal deze stap nog een keer.

Tip: je kunt het hout eerst behandelen met een infusie van thee en deze goed laten drogen voor je met het mengsel van staalwol en azijn aan de slag gaat.

4. Door te schroeien

Als je hout schroeit of op een gecontroleerde manier aan de oppervlakte verbrandt, dan krijgt het ook die typisch doorleefde uitstraling. Dit wordt ook de Shou Sugi Ban-techniek genoemd. Je kunt hiervoor een gasbrander gebruiken en nadien het hout licht opschuren en eventueel afwerken met olie.

5. Door het hout te beschadigen

Het klinkt misschien wat drastisch, maar nieuw hout beschadigen is een prima manier om het die verweerde look te geven. Neem een hamer en wat nagels en laat je gaan! Of stamp of sla erop met de hak van je schoen. Laat je frustraties en creativiteit de vrije loop!

Bronnen: stekmagazine.nl, vtwonen.nl, thespruce.com, praxis.nl

Meer tips voor in huis:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!