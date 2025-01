9 simpele manieren om een beetje extra zelfzorg in je interieur te stoppen

Januari staat bol van de goede voornemens: dagelijks 1,5 liter water drinken, drie keer per week naar de fitness en eindelijk eens op tijd naar bed. We weten hoe we onszelf goed moeten verzorgen! Maar wist je dat je in huis ook hier en daar wat zelfzorg in je decor kunt steken? En het staat nog mooi ook!

9 items in je interieur voor meer zelfzorg

Zelfzorg heeft een brede betekenis en akkoord, een depressie lossen deze 9 items niet op. Maar ze scoren wél een 10 voor sfeerbeheer waardoor we ons beter gaan voelen! Dus ga snel aan de slag met deze makkelijke tips voor meer zelfzorg in je interieur.

1. Slaapkamerplant

Zet een mooie, gezonde plant in je slaapkamer. Die produceert overdag extra zuurstof en verhoogt de vochtigheidsgraad, wat irritaties en luchtwegeninfecties kan voorkomen. Bovendien zorgt ze voor een rustgevende omgeving. Wist je dat het wetenschappelijk bewezen is dat de geur van lavendel of witte jasmijn een kalmerend effect heeft? Of dat Aloë vera en lepelplant schadelijke stofjes uit de lucht halen?

Het omgekeerde is trouwens ook waar: wie een verlepte of dode plant heeft staan, lees maar vlug even dit!

© Getty Images

2. Ecologische geurkaars

Een mens reageert onmiddellijk op licht en geur, dus een ecologische geurkaars kan niet ontbreken in je interieur. Eén voorwaarde: koop geen kaarsen met paraffine, maar ga voor soja- of bijenwas. Kies daarnaast ook voor kaarsen die hun geur kregen op basis van etherische oliën, in plaats van synthetische geuren. Veel gezonder!

© Getty Images

3. Zoutlamp

Je huis zuiveren met een zoutlamp? Waarom niet! Deze trendy lamp gemaakt uit een blok Himalayazout zou de lucht zuiveren van vervuilende stoffen en positieve ionen uit onze technische apparaten uitbalanceren. Bovendien is de warme en zachte gloed bijzonder rustgevend.

© Getty Images

4. Salie smudge

Een bundeltje witte salie verbranden om negatieve energie uit je huis te halen? Klinkt een beetje zweverig, maar eigenlijk gaat het vooral om het ritueel. Met een geurende kruidenbundel door je living lopen, werkt eerlijk gezegd écht ontspannend. En mochten de spirituele voordelen dan ook nog waar zijn, is dat mooi meegenomen! Bundeltjes of losse witte salie in een schaal is bovendien decoratief.

© Getty Images

5. Linnen beddengoed

Slaap is alles! Investeer daarom in mooi, ecologisch linnen. Linnen is een heerlijke lichte stof die beter ventileert dan andere stoffen. Het voelt koel aan in de zomer en warm in de winter. Tip: je kunt je beddengoed af en toe benevelen met essentiële oliën voor een extra deugddoende nachtrust.

© Getty Images

6. Daglichtlamp

Heb je last van een winterdip? Haal dan lichttherapie in huis! Een daglichtlamp is een lamp zonder ultraviolet licht. Je mag de lamp dus op zo’n 40 tot 60 centimeter van je gezicht plaatsen. Zet de lamp bijvoorbeeld 20 minuten aan terwijl je aan het ontbijten bent als het buiten nog donker is.

© Getty Images

7. Kwaliteitszeep

Ga voor wat spa-gevoel in huis door je zeeppompje te vervangen door een heerlijk geurende zeepbar op een mooi schaaltje. Een klein, maar leuk verwennerijtje! Kies voor natuurlijke aromatische geuren zoals basilicum of eucalyptus want dat zijn instant humeur-boosters.

8. Muziekbox

Tijdens het koken, tuinieren, strijken of rusten in de zetel: investeer in makkelijke, draagbare muziekboxjes die je altijd en overal mee naar toe kunt nemen, want het blijft een rotsvast feit: muziek heelt! Dansje placeren?

© Getty Images

9. Hét dekentje

Koop het allerzachtste dekentje dat je kunt vinden want zelfs het kleinste kind weet: snoezelen maakt gelukkig!

© Getty Images

