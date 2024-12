Tea tree olie: 5x schoonmaken met deze ‘wonderolie’

Tea tree olie is tegenwoordig erg populair door z’n antibacteriële en ontstekingsremmende kwaliteiten. Maar deze ‘wonderolie’ met z’n typerende frisse geur kun je nog voor véél meer gebruiken.

Liever een ‘natuurlijke’ manier van schoonmaken dan een kast vol chemische poetsproducten die je in de supermarkt koopt? Dan mag tea tree olie niet ontbreken in je schoonmaakcollectie. Er zijn heel wat mogelijkheden:

1. Als allesreiniger

Voeg 10 druppels tea tree olie toe aan een mengsel van 480 ml gekookt water en 60 ml natuurazijn en bewaar dit in een sprayflacon. Zo heb je steeds je eigen natuurlijke allesreiniger bij de hand.

Opgelet: niet alle oppervlakken houden van azijn. Kijk zeker uit met graniet en marmer, want de azijn zal de steen letterlijk wegvreten. Twijfel je? Probeer het dan steeds even uit op een klein stukje.

2. Als luchtverfrisser

Tea tree olie doodt bacteriën, en is dus ideaal om aan je aromadiffuser toe te voegen. Het zuivert de lucht én zorgt voor een fris geurtje in huis.

3. In je wasmachine

Voeg enkele druppels tea tree olie toe in het bakje van je wasmachine. Het werkt bacterie- en schimmeldodend, dus ideaal om je vuile was echt schoon te krijgen. Je kunt de olie ook goed mengen met andere etherische oliën. Voeg gerust nog een lekker geurtje toe!

4. Om schimmel te verwijderen

Heb je last van schimmel in je badkamer, bijvoorbeeld? Ook dan kan deze olie de oplossing zijn. Voeg 10 druppels toe aan een kopje water, mix dit in een plantenspuit en spray het op het oppervlak dat je wilt behandelen. Laat een aantal minuten intrekken en veeg nadien af met een schone doek. Is de schimmel niet meteen weg? Herhaal dit gerust een aantal keren.

5. Om je sportmateriaal proper te maken

Hoe hou jij je yogamat of andere sportmateriaal schoon? Een mix van water, toverhazelaar en enkele druppels eucalyptus- en tea tree olie vormen de perfecte schoonmaakspray!

