Duurzame alternatieven voor de traditionele schuurspons

Gebruik jij ook een traditionele afwas- of schuurspons met een groene of blauwe schuurkant om de vaat te doen? Je bent zeker niet alleen. Maar wist je dat deze sponsjes microplastics bevatten die in het water terechtkomen? Gelukkig zijn er milieuvriendelijke alternatieven.

Zitten er microplastics in traditionele schuursponsjes?

Het is best praktisch om de spullen mee af te wassen die je niet in de vaatwasser stopt, zo’n traditionele schuurspons. De gele kant gebruik je voor de gewone vaat en de schuurkant is ideaal om aangekoekt vuil schoon te vegen. Ze zijn bovendien budgetvriendelijk, en als ze vies zijn gooi je ze weg.

Handig, maar jammer genoeg niet erg milieuvriendelijk. Voornamelijk omwille van de microplastics die deze sponsjes bevatten. Dit zijn microscopisch kleine deeltjes plastic die je niet met het blote oog kunt zien. Tijdens het afwassen met je sponsje komen ze in het afvalwater en zo in de zee en oceanen terecht.

Studies hebben uitgewezen dat er via het rioolslib ook microplastics in onze gewassen terechtkomen en dus uiteindelijk op ons bord belanden. Hoe moet je dat bord dan wel afwassen? Met een van deze duurzame alternatieven bijvoorbeeld.

Duurzame alternatieven voor de schuurspons

Loofco spons Loofco spons € 3,94 Deze afwasspons is gemaakt van de Loofah-plant en is een milieuvriendelijk alternatief voor plastic schuursponsjes. De spons is zacht en laat geen krassen na. Je kunt de spons maandenlang gebruiken en nadien composteren. Shop hier

Schuurspons kokos Schuurspons kokos € 1,95 Deze sponsjes zijn gemaakt van kokosvezels en natuurrubber. Ze hebben een lange levensduur, bevatten geen plastic en eens versleten, mogen ze op de composthoop. Shop hier

Plasticvrije Schuursponsjes La Droguerie Ecologique (2 stuks) Plasticvrije Schuursponsjes La Droguerie Ecologique (2 stuks) € 2,75 Deze plasticvrije schuursponsjes zijn een duurzaam alternatief voor de bekende schuursponsjes. Ze zijn gemaakt van plantaardige cellulose met een dun schuurlaagje van notenschillen (walnoot, amandel en pijnboom). Geen schurende plastic componenten dus! Shop hier

Kalina afwas scrubber Kalina afwas scrubber € 4,95 Deze jute scrubber is een prima alternatief voor je sponsje. Ideaal om je borden af te wassen, maar ook om hardnekkig vuil van pannen of ovenschalen te krijgen. De afwasscrubber is gemaakt van natuurlijk materiaal en is 100% plasticvrij. Shop hier

Deze duurzame alternatieven helpen niet alleen om microplastics in het afvalwater te verminderen, maar ze zijn ook veel vriendelijker voor het milieu en je keuken. Ze zijn vaak net zo effectief als traditionele schuursponsjes, maar met het voordeel dat je ze kunt hergebruiken, composteren of zelfs volledig biologisch afbreekbaar zijn. Door te kiezen voor deze milieuvriendelijke opties kun je bijdragen aan een schoner milieu, zonder in te boeten op schoonmaakresultaten. Maak de overstap en doe een stap in de goede richting voor een duurzamer huishouden!

Bronnen: emptythefridge.be, seriouslygood.com

