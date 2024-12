Goede vraag: hoe voorkom je beslagen ramen in je auto?

Niets zo vervelend als in je auto stappen en niets door je voorruit zien door beslagen ramen. Gelukkig is het euvel makkelijk te verhelpen. Hoe je die condens het best aanpakt én voorkomt, dat leggen wij je graag uit.

Wat is condens?

Beslagen ramen betekent eigenlijk dat er condens op je ramen hangt. Dat gebeurt wanneer je bij koude temperaturen in je auto stapt. Dan ontstaat er een reactie van je warme lichaamstemperatuur en de waterdamp in de koude lucht. Een beetje vergelijkbaar met wat brillendragers vast zullen herkennen. Al gebeurt het beslaan van je brillenglazen wanneer je vanuit de koude een warme ruimte binnenstapt.

Hoe verhelp je beslagen ramen in je auto?

Zet je airconditioning aan. Misschien een vreemde tip als het buiten koud is, maar de airco in de auto zorgt ervoor dat het vocht uit de lucht verdwijnt. Je zult zien dat de beslagen ramenin geen tijd weer volledig condensvrij zijn.

Ook je verwarming kan helpen. Zet deze op de hoogste stand en zorg ervoor dat de blazers op de ramen gericht zijn.

Tot slot kun je de condens ook met een schone doek wegvegen. Kies een speciale anti-condensdoek. Deze zorgt ervoor dat je ramen nog een hele tijd condensvrij blijven.

Condens voorkomen: onze tips

Hou je ramen proper. Het is een feit dat je minder snel last hebt van beslagen ramen als je deze regelmatig poetst. Gebruik hiervoor een speciaal reinigingsmiddel dat de ramen van je auto goed ontvet. Wist je dat er ook speciale middelen te koop zijn die condens voorkomen?

Geen natte paraplu in de auto. Of natte kleding bijvoorbeeld. Op die manier wordt het vochtprobleem alleen maar erger en zul je sneller last hebben van condens. Regent het en heb je een natte paraplu of regenjas bij je, leg ‘m dan indien mogelijk in de koffer van je wagen.

Voorzie een ontvochtiger. Er bestaan speciale ontvochtigers die je in je auto kunt leggen. Het is een soort kussentje dat het vocht uit de lucht onttrekt en hierdoor de kans op beslagen ramen aanzienlijk verkleint. Leg het kussentje nadien thuis op de verwarming zodat het vocht verdampt en je het daarna opnieuw kunt gebruiken.

