Zo stop je de vuilniszak correct in de vuilnisbak

De kans bestaat dat jij al jaren je vuilniszak op de verkeerde manier in de vuilnisbak stopt. Maar… daar komt nú verandering in. En we geven je er nog enkele handige vuilnisbak-weetjes bovenop!

Vuilniszak in de vuilbak stoppen

Er lijkt maar één juiste manier om een plastic zak in je vuilnisbak te stoppen. Je trekt een nieuwe zak van de rol, zoekt de opening en schudt er eens goed mee zodat de zak openwaait. Vervolgens stop je de zak met de onderkant naar beneden in je vuilnisemmer en plooi je bovenaan de rand om. Niets mis mee… of wel?

Op sociale media circuleert al een tijdje een eenvoudigere manier. Dé truc? Hou de vuilniszak ondersteboven en vouw hem over de rand. Duw hem vervolgens volledig in de vuilnisemmer. En ja hoor: de zak zit meteen goed. Handig!



Op zoek naar een handige manier om afval te sorteren in de keuken? Met deze systemen is het makkelijk.

Nog meer praktische hacks voor je vuilniszak

On a roll

Tijd voor een nieuwe zak? Leg de rol met schone zakken niet ergens in een lade, maar wel onderaan in je vuilnisemmer. Zo heb je ‘m meteen bij de hand als je de volle zak eruit haalt.

Handige haakjes

Je kent het wel: je gooit wat in de vuilnisbak en je zak verdwijnt mee in de bak. Kleef aan de buitenkant van je vuilnisemmer aan weerszijden een plakhaakje ondersteboven vast. Daar kun je dan de trekkoordjes van je zak aan bevestigen, waardoor die stevig vastzit en niet meer zal wegzakken.

Tip: heb je een zak zonder trekkoorden? Geen probleem! Maak gewoon twee kleine gaatjes in de zak, zodat je ‘m zo aan de plakhaakjes kunt hangen.

