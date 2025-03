Een ingetrokken vlek verwijderen: zo handel je best

Bij vlekken geldt de algemene regel: hoe sneller je handelt, hoe beter. Als je het kledingstuk laat liggen, dan trekt de vlek dieper in de stof en droogt ze in, wat het verwijderen een stuk moeilijker maakt. Maar geen paniek, met onze tips lukt het vast!

Een ingetrokken vlek verwijderen

Het komt voor in de beste huishoudens: je hebt de vlek op het kledingstuk niet onmiddellijk gezien en nu is ze diep in de stof getrokken. Klaar voor de vuilbak? Nee hoor, een ingedroogde vlek verwijderen vraagt wat meer geduld, maar het is zeker niet onmogelijk.

De vlek voorbehandelen

Het kledingstuk met ingetrokken vlek gewoon in de wasmachine stoppen zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Daarom kun je de vlek best eerst voorbehandelen met een vlekverwijderaar. Voor het beste resultaat laat je het kledingstuk eerst in een sopje van water en wasmiddel weken. Hierdoor komt het bovenste laagje van de vlek al los van het textiel. Nu is het tijd voor het vlekkenmiddel, dat je zorgvuldig op de vlek aanbrengt en de kans geeft om in te werken. Spoel het kledingstuk na het voorbehandelen goed uit.

Het kledingstuk wassen

Was het kledingstuk nadien met de hand of stop het in de wasmachine. Let op, kies warm, maar geen heet water. Door heet te wassen, geef je de vlek de kans om nog dieper in het weefsel te trekken.

Is de vlek nog niet verdwenen, stop het kledingstuk dan niet in de droogkast, maar herhaal het proces, inclusief voorbehandeling, opnieuw.

Huismiddeltjes tegen ingetrokken vlekken

Naast de traditionele vlekkenverwijderaars zijn er ook een aantal huismiddeltjes die je kunt proberen om oude, ingedroogde vlekken te verwijderen. Let hierbij steeds op de kleurechtheid en de gevoeligheid van het materiaal, zeker als je aan de slag gaat met zuurhoudende middelen. Wil je zeker zijn dat het huismiddel je kleding niet beschadigt, test het dan eerst op een klein stukje dat minder zichtbaar is.

1. Soda of bakpoeder tegen vetvlekken

Soda is vooral bekend als schoonmaakmiddel, maar wist je dat het ook prima werkt tegen vlekken, en dan voornamelijk vetvlekken? Voeg een of twee eetlepels soda toe aan tien liter koud water en laat je kledingstuk daarin weken. Spoel grondig na en was het daarna zoals gewoonlijk.

Opgelet: gebruik soda enkel op witte katoenen stoffen! Het heeft namelijk een blekende functie.

Ook bakpoeder helpt je bij het verwijderen van (vet)vlekken. Mix een beetje bakpoeder in warm water en laat je kledingstuk in het mengsel weken.

Opgelet: ook bakpoeder heeft een blekende werking. Gebruik het enkel op wit of lichtgekleurd textiel. Ben je zeker dat je kledingstuk kleurvast is, kun je het ook een kans geven.

2. Azijn als vlekverwijderaar

Ook azijn is een bekend huismiddeltje dat perfect kan gebruikt worden als vlekkenmiddel. Bij ingedroogde vlekken maak je het kledingstuk eerst een beetje nat, waarna je een beetje azijn op de plek aanbrengt en laat inwerken.

Opgelet: gebruik alleen heldere of kleurloze azijn, en ook enkel op wit textiel, tenzij je zeker weet dat je kledingstuk écht kleurvast is.

Bronnen: waschbaer.nl, dixan.be, persil.nl, c-and-a.com

